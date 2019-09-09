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Güvenlik kamerasına içki şişesi atan şüpheliye gözaltı

KÜTAHYA'da, belediye parkındaki güvenlik kamerasını içki şişesi atarak, kıran S.Y., 'kamu malına zarar vermek' suçundan gözaltına alındı.

09.09.2019 16:25 Güvenlik kamerasına içki şişesi atan şüpheliye gözaltı
KÜTAHYA'da, belediye parkındaki güvenlik kamerasını içki şişesi atarak, kıran S.Y., 'kamu malına zarar vermek' suçundan gözaltına alındı.
Maltepe Mahallesi'nde bulunan Ahmet Yakupoğlu Parkı'nda gece içki içen gruptan S.Y., bir süre sonra elindeki şişesini belediyenin güvenlik kamerasına attı. Kamera kırılırken, S.Y.'nin içki şişesi fırlattığını gören belediye görevlileri, polise haber verdi. S.Y., polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen ve 'kamu malına zarar vermek'le suçlanan S.Y., ifadesi için Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü.



Maltepe Mahallesi, Kütahya, Güncel

Kaynak: DHA

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