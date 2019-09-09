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Güvenlik kamerasına içki şişesi fırlatan şahıs gözaltına alındı

Güvenlik kamerasına içki şişesi fırlatan şahıs gözaltına alındıKÜTAHYA - Kütahya'da bir parktaki güvenlik kamerasına alkol şişesi fırlatan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

09.09.2019 20:43
Güvenlik kamerasına içki şişesi fırlatan şahıs gözaltına alındı
KÜTAHYA - Kütahya'da bir parktaki güvenlik kamerasına alkol şişesi fırlatan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Maltepe Mahallesi'ndeki Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı'nda alkol alan gruptaki bir kişi, Kütahya Belediyesi'ne ait güvenlik kamerasına içki şişesi fırlatarak zarar verdi. Emniyete bildirilmesi üzerine kamera görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştirenin S.Y. olduğunu tespit etti.
"Kamu malına zarar vermek" suçlamasıyla gözaltına alınan S.Y., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Güvenlik kamerasına içki şişesi fırlatan şahıs gözaltına alındı

Kütahya, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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