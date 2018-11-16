Güvenlik Kamerasının Açısını Değiştirip Bakkaldan Hırsızlık Yaptılar

16 Kasım 2018 Cuma 10:44



16 Kasım 2018 Cuma 10:44

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, bir bakkaldan bin lira ile yiyecek ve içecek çaldıkları öne sürülerek gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.Dervişler Mahallesi'nde Suriyeli S.D, işlettiği bakkalı açmaya geldiğinde iş yerinin kilidinin kırılarak kasadaki bin lira ile çok sayıda yiyecek ve içeceğin çalındığını fark etti.Bakkalın ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerine giderek incelemelerde bulundu.İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayı 4 kişinin gerçekleştirdiğini belirledi.Polis ekipleri, yaptığı çalışmayla A.C.T. (16), M.Ö. (17), İ.B. (22) ve O.A'yı (26) gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.Kameranın açısını değiştirmişlerGüvenlik kamerasınca, hırsızlık öncesi bölgede keşif yapan şüphelilerin yan yana bir evin duvarına yaslanıp beklemesi, daha sonra ise bakkalın dışındaki kameranın açısını değiştirmeleri kaydedildi.İş yerinin içindeki kamerayı fark etmeyen zanlıların kasadaki paralar ile çok sayıda yiyecek ve içeceği yanlarına almaları da görüntülere yansıdı.