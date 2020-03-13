Güvenlik kaynakları: "(İdlib) Gözlem noktalarımız görevlerine devam ediyor.
Güvenlik kaynakları: "(İdlib) Gözlem noktalarımız görevlerine devam ediyor.
13.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:06
Güvenlik kaynakları: "( İdlib ) Gözlem noktalarımız görevlerine devam ediyor. Buralardan ağır silahların çekilmesi söz konusu değil."
Kaynak: AA
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