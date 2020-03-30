Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi

PKK'nın karar alma organlarından sözde KCK önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi Nazife Bilen, MİT ve TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynakları, PKK/KCK'lı terörist Bilen'in, bugüne kadar etkisiz hale getirilen en üst düzey kadın örgüt mensubu olduğunu bildirdi.

30.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:25

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ortaklaşa düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe vurdu. Gerçekleştirilen operasyonda örgütün üst düzey ismi Nazife Bilen etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynakları, sözde KCK önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi Nazife Bilen'in örgüt içinde bugüne dek etkisiz hale getirilen en üst düzey kadın terörist olduğunu bildirdi.

PKK'nın en üst karar alma organlarından KCK Önderlik Komitesi ve Yürütme Konseyinin üyesi "Hacer Guyi/Hacer Hilal" kod adlı Nazife Bilen, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin 'TSK) Irak'ın Kandil bölgesinde düzenlediği ortak operasyonla etkisiz hale getirildi. MİT'in PKK'nın üst düzey tepe yöneticilerinin elimine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında operasyon için Kandil bölgesinde yerel ve insana dayalı örgüt yapılanmasının içerisindeki istihbarat unsurlarından faydalandığı, bu çerçevede MİT'in aylar önce bölgede kurduğu yerel ağ unsurları üzerinden hedefle ilgili anlık bilgiler toplamaya başladığı öğrenildi. Kandil'de toplanan bilgilerin MİT karargahında değerlendirilmesi sonrasında Mart 2020'de operasyon için harekete geçildiği ve sivillerin operasyondan etkilenmemesi, hedefin tek vuruşla imha edilmesi için detaylı çalışma başlatıldığı öğrenildi. Ayrıca operasyondan kısa bir süre önce güvenlik gerekçesiyle bazı MİT unsurlarının farklı bölgelere sevk edildiği bilgisi edinildi.

PKK KADIN HAREKETİNİN KURUCULARINDANDI

Nazife Bilen'in KCK Önderlik Komitesinin aktif 6 üyesinden biri olduğu, Suriye ve Lübnan'da Abdullah Öcalan'dan siyasi ve askeri eğitim almasının ardından terör örgütünün kadın hareketinin ilk kurucuları arasında yer aldığı öğrenildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Nazife Bilen'in yokluğunun ilk aşamada PKK/KCK kadın yapısının moral motivasyonunu yıkacağı belirtildi. Ayrıca KCK kadın yapısının Irak'ta ilk defa bu kadar üst düzey kayıp verdiğine dikkat çeken kaynaklar, bunun kısa ve orta vadeli sonuçları olacağını bildirdi.

PKK’nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel

Haberin Videosu :

PKK/KCK'lı terörist Bilen'in, bugüne kadar etkisiz hale getirilen en üst düzey...
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

2 milyon haneye yapılacak 1.000’er liralık ödemenin tarihi belli oldu Haberler
2 milyon haneye yapılacak 1.000'er liralık ödemenin tarihi belli oldu
Virüs, Türkiye’ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti Haberler
Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti
Yavaş, korona nedeniyle ihaleleri erteledi! Sebebi alkış alacak cinsten Haberler
Yavaş, korona nedeniyle ihaleleri erteledi! Sebebi alkış alacak cinsten
İmamoğlu, varlıklı ailelerden alıp sıkıntı çeken ailelere verecek Haberler
İmamoğlu, varlıklı ailelerden alıp sıkıntı çeken ailelere verecek
Kız Kulesi’nin köklü tarihi! Karantina hastanesi olarak kullanıldı Haberler
Kız Kulesi'nin köklü tarihi! Karantina hastanesi olarak kullanıldı
Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı Haberler
Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı
Şehirler arası yolculuk için zorunlu olan belge artık e-Devlet’ten alınabilecek Haberler
Şehirler arası yolculuk için zorunlu olan belge artık e-Devlet'ten alınabilecek
Koronavirüs testi yapılacağını öğrenen kadın hastaneden kaçtı Haberler
Koronavirüs testi yapılacağını öğrenen kadın hastaneden kaçtı

Son Dakika Güncel Haberleri

12:07: Taksilerin Şehirler Arası Ulaşımda Kullanılmasına İzin Verilmeyecek - Haber 12:07: Gölbaşı'nda korona virüs denetimi - Haber 12:06: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta daha uzatıldı - Haber 12:06: Sakarya'da, şehir dışından gelenlere ateş ölçerli önlem - Haber 12:06: Aydın Tabip Odası'ndan 'evde kal' çağrısı - Haber 11:45: Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti - Haber 11:20: Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı - Haber 10:40: PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi - Haber 10:09: Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı - Haber 10:08: Koronavirüs testi yapılacağını öğrenen kadın hastaneden kaçtı - Haber 09:04: Bilim insanlarının araştırması sonucunda koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu - Haber