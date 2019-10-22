Güvenlik kaynaklarından, 'Teröristler süre dolduğunda ayrılmazsa ne olur?' sorusuna yanıt: Öldürülürler

Türkiye ile ABD'nin yaptığı anlaşmanın ardından teröristlerin Güvenli Bölge dışına çıkması için verilen süre bugün 22.00'de doluyor. TSK, bölgedeki tüm süreci yakından izlerken güvenlik kaynakları dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Kaynaklar, anlaşmanın 17 Ekim saat 22.00'de devreye girdiğini ve ekstra süre verilmeyeceğini vurgulayarak, "Net şekilde ifade ettik. Saat 22.00'de bu iş biter. Hâlâ terörist varsa etkisiz hale getirilir" değerlendirmesini yaptı.

Terör örgütü PKK/YPG'ye verilen ağır silahların toplanmasının da anlaşmada olduğunun hatırlatılması ve sürecin nasıl işlediğine dair kaynaklar, "ABD ile çok sıkı, koordineli olarak çalışıyoruz. Daha neticelendi diyemeyiz" ifadelerine yer verdi. ABD'nin YPG'ye 30 bin tır yardımda bulunduğunu hatırlatan kaynaklar, "Ciddi şekilde 30-35 bin kişilik silahlı gücü donatacak seviyede hafif ve ağır silah, mühimmat, teçhizat teslim edilmiş olacağını değerlendiriyoruz" diye konuştu.

TERÖRİSTLERİN İSTİKAMETİ NERESİ?

YPG'lilerin istikametinin Haseke olduğunun tespit edildiğini de söyleyen kaynaklar, "Şu ana kadar 125 araç çıkışı oldu. Ayrı ayrı konvoylar oldu. Çıkan terörist sayısına dair net bir rakam veremiyoruz. Tüm bölgede 440 kilometrelik alanda 10-15 bin terörist olduğu tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı. Bugün 22.00 itibariyle Tel Abyad-Resulayn hattının yani 120 kilometrelik alanın güvenli bölge haline getirilmesi için çalışmaların başlayacağını kaydeden kaynaklar, "Hedef 440 kilometrelik bölgedir" ifadesini kullandı.

"TEK SİVİL DAHİ VARSA ATEŞ AÇILMAZ"

Teröristlerin sivil elbise giydiklerini de vurgulayan kaynaklar, "Daha önce de bu taktiği gördük. Biz İHA'lardan her şeyi izliyoruz. 23 bin feet'ten bir ayakkabıyı görüyoruz. Sivil hedefler kesinlikle ateş altına alınmıyor, terörist olsa bile. ABD'nin hedeflerin kritikliğine göre sivil zaiyatı göze aldıkları dereceler var. Çok önemliyse sivile bakmıyorlar. Hatta bu bilgileri kendi internet sitelerinden açıklıyorlar. 1300 sivil zaiyat kendi açıkladıkları var. TSK'da böyle bir sistem yoktur. Operasyonun durması pahasına, tek sivil dahi varsa ateş altına alınmaz" dedi.

Teröristlerin bölgeden çıkmasının ardından güvenli bölge çalışmalarının başlayacağını belirten kaynaklar, üs bölgelerinin de kurulacağını ifade ettiler.

765 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Yarbay Şebnem Aktop, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bilgileri paylaştı. Aktop'un paylaştığı bilgiler şöyle:

"Kara ve Hava Kuvvetleri Birlikleri arasında yakın koordinasyon ve işbirliği içinde, 12 Ekim'de Resulayn, 13 Ekim'de Tel Abyad ve meskun mahalleri 3-4 gün gibi kısa bir sürede kontrol altına alınmış, 13 Ekim'de harekatımızın güney sınırım oluşturan M4 kara yoluna el atılmıştır. Harekatın başlangıcından itibaren 765 terörist etkisiz hale getirilmiş, 111 yerleşim merkezi ile bin 500 kilometre karelik alan kontrol altına alınmış, 40 adet mayın ve 180 adet EYP tespit edilerek imha edilmiştir.

Harekatın başladığı günden bu yana 5 arkadaşımız şehit olurken 86 arkadaşımız yaralanmıştır."

RESULAYN'DAKİ TÜNEL SİSTEMİ

Tel Abyad ve Resulayn'da Afrin'de olduğu gibi şehir altında komplike tüneller bulunduğunu da ifade eden Kaynaklar, "2 kilometreyi bulan tüneller söz konusu. Evden eve hatlarla bağlanmış tüneller tespit edildi. Köstebek gibi her tarafı tünellerle doldurmuşlar" dedi. Kaynaklar, 40'tan fazla teslim olan terörist olduğunu da açıkladı. 80-90 kadar da canlı yakalanan terörist olduğu belirtildi.

BAKAN AKAR: 40 TACİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, harekata verilen araya ilişkin sorularını yanıtladı. Akar, "120 saat içerisinde, PKK/PYD/YPG'nin güvenli bölgeden çıkarılması, ağır silahlarının toplanması, tahkimatının imha edilmesi faaliyetlerinin tamamlanmasını yakından takip ediyoruz. Taciz ve saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerlidir" dedi. Akar, "17 Ekim'den bu yana kuvvetlerimize karşı 40 taciz, saldırı gerçekleştirildi" diye konuştu. -ANKARA Milliyet

77 ASKERİ ATAŞE BİLGİLENDİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, 77 askeri ataşenin Barış Pınarı Harekâtı hakkında bilgilendirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ankara'da görevli 63 ülkeden 77 askeri ataşenin davet edilerek, Barış Pınarı Harekâtı ve mevcut durum hakkında bilgilendirildiği ifade edildi.