Güvenlik kaynakları: Süre dolunca bölgede kalan teröristler etkisiz hale getirilecek

Türkiye ile ABD arasında, Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verilerek YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi amacıyla sağlanan mutabakatta geri sayım sürerken, güvenlik kaynaklarından yeni açıklama geldi.

"SÜRE SONUNDA TERÖRİST VARSA ETKİSİZ HALE GETİRİLİR"

Güvenlik kaynaklarınca, Türkiye'nin, teröristlerin çekilmesi ya da çekilmemesi durumunda nasıl bir strateji izleyeceğini şu ifadelerle anlatıldı:

"Saat 22.00'de iş biter. Hala terörist varsa onlar etkisiz hale getirilir. Harekat devam eder. 120 saatlik anlaşmada süre uzatımı yok.

Ağır silahların toplanması konusunda ABD ile koordinasyon içindeyiz. Daha tam neticelendiği söylenemez."

BÖLGEDE 10-15 BİN TERÖRİST VAR

Türkiye, ABD ile sıkı ve koordineli şekilde çalışmaya devam ederken, terör örgütünün de ABD nezaretinde bölgeden çıkışı sürüyor. Bölgeden şimdiye kadar 125 araçlık konvoy çıkışı gerçekleşti. Terör örgütü üyelerinin Haseke istikametine doğru gittiği belirtiliyor. Bölgede ise 10 ila 15 bin silahlı terörist olduğu biliniyor.

ABD'nin 30 bin tır silah yardımı yaptığı teröristlere, 30-35 bin kişilik silahlı gücü donatacak seviyede hafif ve ağır silah ile mühimmat desteği verildiği tahmin ediliyor.

HAREKATIN BAŞLAMASI İLE SÖZDE LİDERLER KAÇTI

Amaç 440 kilometrelik alanda Güvenli Bölgeyi oluşturmak

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki önceliği 120 kilometrelik alanı temizleyerek, 440 kilometrelik alanda Güvenli Bölgeyi oluşturmak. Suriye'de stratejik bir yol olan M4 karayolu oluşturulacak Güvenli Bölge için büyük önem arz ediyor. TSK ve Suriye Milli Ordusu, bu hattın güneyi kontrol edilecek şekilde düzen alıyor.

Güvenlik kaynakları, 120 kilometrelik alanın tamamının kontrol altında olduğunu bildirdi.

OPERASYONDA SİVİL HASSASİYETİ ÜST DÜZEYDE

Operasyon başlangıcından bu yana büyük bir titizlikle yürütülüyor. Sivil hedefler kesinlikle ateş hattına alınmıyor. Sivil kıyafetlerin arkasına saklanan teröristler ise yakından takip ediliyor.

Terör örgütünün hudut hattı boyunca kurduğu tüneller ve mevziler de tek tek tespit ediliyor. Tünellerin bazıları kilometrelerce devam ederek şehirleri evlere bağlıyor.

ÖRGÜT 650 DEAŞ'LIYI SERBEST BIRAKTI

Terör örgütü YPG/PKK bölgenin kontrolünü kaybetmesinin ardından 650 DEAŞ'lı teröristi serbest bıraktı.

TESLİM OLAN TERÖRİSTLERİN SAYISI 40'I GEÇTİ

Teslim olan teröristlerin sayısı 40'ı geçti. Yakalanan ve yaralananlarla birlikte toplam sayının 90'ı bulduğu belirtiliyor.

İHLAL/TACİZ SAYISI 36

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "PKK/YPG'li teröristlerin 120 saat içerisinde bölgeden çıkışı hiçbir şekilde engellenmezken, PKK/YPG'li teröristlerce yapılan ihlal/taciz sayısı 36 oldu." ifadeleri yer aldı

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

TSK, 17 Ekim 2019 tarihinde Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmektedir. Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi bölgeden çıkış faaliyetleri sıkı şekilde ABD'li muhataplarla koordine edilmektedir.

Bu kapsamda şimdiye kadar bölgeden 125 araç çıkış yapmıştır.

ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG'li teröristlerce 17 Ekim 2019, saat 22.00'den itibaren toplam 36 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir.

Konuyla ilgili ABD askerî yetkilileri ile yakından koordineye devam edilmektedir.

Barış Pınarı Harekatı'nda 765 terörist etkisiz hale getirildi, 111 yerleşim merkezi ile 1500 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.

Kilometrelerce uzunlukta şehri adeta bir ağ gibi sarmalayan tüneller tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalarla yasaklanan hiçbir mühimmat veya kimyasal silah kullanılmamaktadır.

Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye topraklarında harekattan kaynaklanan sivil zayiat yaşanmamıştır.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar toplam 5 kahraman silah arkadaşımız şehitlik mertebesine ulaşmış, 86 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Harekat bölgesinde sınırlarımız için yapılan roket ve havan atışları sonucunda 20 vatandaşımız şehit olmuş, 187 vatandaşımız yaralanmıştır.

DEAŞ Müslümanların, PKK/KCK/PYD/YPG de Kürtlerin temsilcisi değildir.