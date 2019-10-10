Güvenlik korucuları ve şehit ailelerinden Barış Pınarı Harekatına tam destek

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Barış Pınarı harekatına destek vererek operasyona giden Mehmetçiğe başarı diledi.



Genel Başkan Ziya Sözen, Barış Pınarı Harekatına katılan Türk Silahlı Kuvvetlerine tam destek verdiklerini söyledi. Sözen, "Ordumuzun PKK/PYD/YPG terör örgütlerine yönelik Fırat'ın doğusuna yapmış olduğu Barış Pınarı Harekatını Kürt, Zaza kökenli güvenlik korucuları olarak canı gönülden destekliyor ve bu harekatta gönüllü olarak ordumuzun yanında yer almak istiyoruz. Bu yönde güvenlik korucularımızdan çok büyük talepler tarafımıza iletilmektedir. Bu hassasiyeti gösteren bütün dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu harekatın başlaması ile ABD ve sözde müttefikimiz olan Avrupa ülkelerinden yapılan açıklamalarda Türkler Kürtlere karşı savaşıyor yönündeki açıklamaları yalandır, iftiradır ve karalama kampanyasıdır. Birincisi bu bir savaş değildir. Savaş ülkeler arasında yapılır. Burada hedef alınan herhangi bir ülke değil, hedef tamamen ülkemize karşı tehdit unsuru oluşturan PKK terör örgütünün Suriye'nin kuzeyindeki unsurları olan PYD/YPG terör örgütleridir" dedi.



İkinci önemli hususun terör örgütlerinin Kürt olarak ifade edilmesinin Türkiye Cumhuriyetinin asli unsuru olan Kürt kökenli vatandaşları son derece rahatsız ettiğini söyleyen Sözen, açıklamalarını şöyle sürdürdü:



"Bu söylem bütün Kürtleri terörist gibi gösterme çabasıdır. Biz vatansever Kürtler asla terörist değiliz ve sonuna kadar teröristlere karşı ülkemizin devletimizin ve şanlı ordumuzun yanındayız. Bu söylemi kullananları kınıyoruz. Bu söylemler bizi üzmekte, rencide etmektedir. Teröristlerin içinde her milletten örgüt mensupları var. Zaten terörist olmayı seçen birinin dili, dini, ırkı, mezhebi olamaz. Terörist haindir, terörist alçaktır, terörist insanlık düşmanıdır. Oradakiler ABD'nin, haçlı zihniyetinin piyonları, maşalarıdır ve uşaklarıdır. Biz vatansever Kürt kökenli vatandaşlar tarih boyunca asla kimseye maşalık, piyonluk ve uşaklık etmedik, etmeyiz. Biz Türkler, biz Kürtler yüz yıllardır bu ülkede kardeşçe yaşıyoruz ve kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Kimse kardeşliğimizi bozamaz. Terör örgütleri hem ülkemizde, hemde Suriye'de en büyük zararı orada yaşayan Kürt kökenli kardeşlerimize veriyorlar. Biz Kürt kökenli kardeşlerimize karşı terör örgütleri tarafından yapılan bu zulme seyirci kalmak istemiyoruz. Kürt kökenli güvenlik korucuları olarak Fırat'ın Doğusunda yaşayan soydaşlarımızı, kardeşlerimizi terör örgütlerinin zulmünden korumak için Barış Pınarı Harekatına katılmak istiyoruz. Ordumuzla beraber ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışı ile terör örgütlerine karşı sonuna kadar mücadele etmek istiyoruz. Devlet başkanımız, baş komutanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çağrımız güvenlik korucuları olarak bu harekata derhal katılmak istiyoruz. Kürtlere karşı savaş yapılıyor yalanını algısını ortadan kaldırmak istiyoruz." - MARDİN

Kaynak: İHA