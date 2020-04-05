Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Güvenlik korucuları yaşlı adamın tarlasını sürüp ekim yaptı

Van'ın Çaldıran ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan yaşlı vatandaşın tarlasını güvenlik korucuları traktörle sürüp ekim yaptı.

05.04.2020 19:45 | Son Güncelleme: 05.04.2020 19:45
Güvenlik korucuları yaşlı adamın tarlasını sürüp ekim yaptı
Van 'ın Çaldıran ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan yaşlı vatandaşın tarlasını güvenlik korucuları traktörle sürüp ekim yaptı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de can kaybına neden olan korona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü bireylerle kronik rahatsızlığı bulunanların yardımına İl Jandarma Komutanlığı görevlileri yetişiyor. Bu kapsamda Kılavuz Mahallesi'nde ikamet eden 70 yaşındaki Sıddık Kartal, güvenlik korucularına ekim zamanı geldiğini söyleyen tarlasını sürmek istediğini iletti. Tarlayı kendilerinin sürebileceğini belirten güvenlik korucuları, yaşlı vatandaşın sağlığı için evde kalmasını istedi.

Traktörle tarlayı sürerek ekim yapan güvenlik korucuları, vatandaşların da takdirini kazandı. Güvenlik korucularıyla birlikte araziye çıkarak tarlasını gösteren Sıddık Kartal, 65 yaş üstü olduğu için dışarı çıkamadığını belirterek, "Bundan dolayı güvenlik korucularımız bana yardım ettiler. Tarlamı sürdüler. Allah devletimizi ve güvenlik korucularımızı başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Çaldıran, Van, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Güvenlik korucuları yaşlı adamın tarlasını sürüp ekim yaptı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türk bilim insanı başardı! Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı Haberler
Türk bilim insanı başardı! Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı
Türkiye koronavirüs test sayısında önemli bir eşiği daha atladı Haberler
Türkiye koronavirüs test sayısında önemli bir eşiği daha atladı
Türkiye’de koronavirüs 574 can aldı, vaka sayısı 27 bini aştı Haberler
Türkiye'de koronavirüs 574 can aldı, vaka sayısı 27 bini aştı
Almanya’da koronavirüs ölümleri bin 500’ü geçti Haberler
Almanya'da koronavirüs ölümleri bin 500'ü geçti
PTT’den koronavirüs hamlesi! Ücretsiz maske dağıtımına başlıyor Haberler
PTT'den koronavirüs hamlesi! Ücretsiz maske dağıtımına başlıyor
Bilim insanları parazit ilacının virüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor Haberler
Bilim insanları parazit ilacının virüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor
İtalya’da virüs kaynaklı ölüm sayıları günden güne düşüyor Haberler
İtalya'da virüs kaynaklı ölüm sayıları günden güne düşüyor
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında korona tespit edildi Haberler
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında korona tespit edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

20:59: 24 bin 368 aileye destek ödemeleri evlerinde yapıldı - Haber 20:58: Koronavirüs tedbirleri - Haber 20:57: - ABD'den Irak'a "stratejik müzakere" hamlesi - Haber 20:54: Dünya turundaki İngiliz çift korona günlerinde İstanbul'da kaldı (2) - Haber 20:54: 24 bin 368 aileye destek ödemeleri evlerinde yapıldı - Haber 20:11: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık - Haber 20:01: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 574'e yükseldi - Haber 19:54: Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı! Prof. Dr. Aykut Özkul Kovid-19'u izole etmeyi başardı - Haber 19:43: PTT ücretsiz maske dağıtımına başlıyor - Haber 19:12: Son Dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 525 kişi hayatını kaybetti - Haber 18:03: Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı - Magazin