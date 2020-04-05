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Güvenlik korucuları yaşlı adamın tarlasını sürüp ekim yaptı

Güvenlik korucuları yaşlı adamın tarlasını sürüp ekim yaptı Van'ın Çaldıran ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan yaşlı vatandaşın tarlasını güvenlik korucuları traktörle sürüp ekim yaptı.

05.04.2020 19:59 | Son Güncelleme: 05.04.2020 20:01
Güvenlik korucuları yaşlı adamın tarlasını sürüp ekim yaptı
VAN - Van 'ın Çaldıran ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan yaşlı vatandaşın tarlasını güvenlik korucuları traktörle sürüp ekim yaptı.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de can kaybına neden olan korona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü bireylerle kronik rahatsızlığı bulunanların yardımına İl Jandarma Komutanlığı görevlileri yetişiyor. Bu kapsamda Kılavuz Mahallesi'nde ikamet eden 70 yaşındaki Sıddık Kartal, güvenlik korucularına ekim zamanı geldiğini söyleyen tarlasını sürmek istediğini iletti. Tarlayı kendilerinin sürebileceğini belirten güvenlik korucuları, yaşlı vatandaşın sağlığı için evde kalmasını istedi.
Traktörle tarlayı sürerek ekim yapan güvenlik korucuları, vatandaşların da takdirini kazandı.
Güvenlik korucularıyla birlikte araziye çıkarak tarlasını gösteren Sıddık Kartal, 65 yaş üstü olduğu için dışarı çıkamadığını belirterek, "Bundan dolayı güvenlik korucularımız bana yardım ettiler. Tarlamı sürdüler. Allah devletimizi ve güvenlik korucularımızı başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı. Güvenlik korucuları yaşlı adamın tarlasını sürüp ekim yaptı

Kaynak: İHA

Etiketler: Çaldıran, Van, Yerel

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Güvenlik korucuları yaşlı adamın tarlasını sürüp ekim yaptı
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