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Güvenlik kuvvetleri, kapı kapı dolaşarak ödemeleri yapıyor

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde görevli güvenlik kuvvetleri, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde kapı kapı gezerek vatandaşın parasını ödüyor.

07.04.2020 12:11 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:11
Güvenlik kuvvetleri, kapı kapı dolaşarak ödemeleri yapıyor
MUŞ (İHA) – Muş 'un Bulanık ilçesinde görevli güvenlik kuvvetleri, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde kapı kapı gezerek vatandaşın parasını ödüyor.

Yapılan ödemlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde hane başı 1000'er TL'den oluşan para yardımı ödemelerinin dağıtıldığını söyledi. İlidi, "Bilindiği üzere ülkemiz genelinde Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde hane başı 1000'er TL'den oluşan para yardımı 1 Nisan tarihinden itibaren hak sahiplerine ödenmeye başlamıştı. Ancak gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri sürecinde, birçok vatandaşımızın ödeme noktalarına aynı anda gitmeleri, oluşan kalabalık ortamda sosyal mesafenin korunmadığı gibi görüntülere hep birlikte şahit olduk. Bu durumun korona virüsün yayılma riskini arttıracağı değerlendirilmiş ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ödemelerin vatandaşlarımızın ikametlerinde yapılmasına karar verilmiştir. Bizler de vatandaşlarımız için görevimizin başındayız. Ancak bu süreçte vatandaşlarımızdan beklediğimiz davranışlar var, uyulması gereken kurallar var. Korona virüs salgınının en kısa sürede atlatılması, toplum sağlığının korunması ve hayatın normal akışına dönebilmesi için elimizden gelen gayretin fazlasını gösteriyoruz. Vatandaşlarımızdan da beklentimiz, bu süreçte evlerinden çıkmamaları ve bizlerden gelen uyarılara kulak vermeleridir. Ödeme yapmak için personelimiz tarafından ziyaret edilen vatandaşımız şayet evinde bulunamamışsa, kendilerine ödeme yapılamayacak. Korona virüsle mücadelede evde kalmanın hayat kurtardığını sık sık hatırlatıyoruz. Buna rağmen dışarıda bulunan ve ödeme sürecinde evlerinde bulunamayan vatandaşlarımızın ödemeleri personelimiz tarafından kendilerine teslim edilemeyecektir. Bu süreçte esas olan evde kalmaktır" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Bulanık, Muş, Güncel
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