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Güvenlik müdürü, kapıyı açmayan 2 kadın görevliye tekme tokat saldırdı

Türkiye Ceren Özdemir cinayetini konuşurken, Karadeniz Kız Yurdu'nda görevli güvenlik müdürünün kendisine kapıyı açmadıkları iddiasıyla 2 kadın güvenlik görevlisine tekme tokat saldırdığı görüntüler ortaya çıktı.

05.12.2019 13:29 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:57

'da, Kız Yurdu'nda görevli güvenlik müdürü M.K., kendisine kapıyı açmadıkları iddiasıyla 2 kadın güvenlik görevlisine tekme tokat saldırdı. O anlara ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından M.K.'nın görev yeri değiştirildi, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Olay, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Yerleşkesi içerisinde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Karadeniz Öğrenci Kız Yurdu'nda 6 ay önce meydana geldi.

TEKME TOKAT SALDIRDILAR

Güvenlik müdürü olan M.K., kadın güvenlik görevlileri, kendisine kapıyı açmadığı gerekçesiyle önce sözlü olarak azarladı, sonra da tekme tokat saldırarak, yerlerde sürükledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Skandal görüntülerin ortaya çıkmasının üzerine M.K.'nin görev yeri değiştirildi, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Güvenlik müdürü, kapıyı açmayan 2 kadın görevliye tekme tokat saldırdı

Karadeniz, Samsun, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (18)
ADINIZI YAZIN:men edin,
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KING SHOWER:ben buna niye güldüm
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VATANDAŞ:Görev yeri değişti nedir ya. Direk müdürlükten men edilecek.
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ADALET YOK:Suç adamda değil kadın görevlilerde , asıl kadın görevlilerin görevden alınması lazım .
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REALİST:Öncelikle kadına şiddete her surette karşıyım. Ayrıca, kamuda güvenlik görevlisi olarak para kazanan insanlar ne yapıyor boş oturmak dışında? Birisi içeri mi girdi dışarı mı çıktı kafayı kaldırıp bakmıyorlar bile? Bunları çalıştırmamak lazım.
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SENİ TANIDIM:BİZİM KURUMDA ÇALIŞIP ARKADAŞLARINI KISKANAN MEMO SANA YURTLARDA BÖYLE Mİ ÖĞRETTİLER. . .
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1 1
DOĞRUSU:gel sen çalış
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.:kıskanma. . .
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BENRA:görev yeri değişikliği nedir, meslekten atılması lazım.
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BİR DOST:Adamı resmen tuzağa düşürüp kameraya çekmişler. Artık müdür ne yaptıysa intikam amacıyla yapılmış.
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