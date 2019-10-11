Güvenlik personellerine hizmet içi eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kurum içerisindeki personellerine yönelik hizmet içi eğitimlerine devam ediyor. Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yapılan '5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu' eğitimi 8-11 Ekim tarihleri arasında Büyükşehir Ana Hizmet Binası Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Hizmet içi eğitim, 4 gün boyunca Güvenlik Uzmanı Mehmet Balcı'nın seminerleri ile devam etti. Eğitime Zabıta Daire Başkanlığı Güvenlik Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 406 güvenlik personeli gruplar halinde katılıyor.

BAYRAM "GÜVENLİK PERSONELİMİZ BİZİM İÇİN ÖNEM ARZ EDİYOR"

Güvenlik personellerine yönelik uzun süredir eğitim planlarının olduğunu ifade eden İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Bayram Bayram, "Güvenlik personellerimiz bizim için önem arz ediyor. Marmara Belediyeler Birliği ile ortaklaşa eğitimler düzenliyoruz. Mehmet Balcı hocamız alanında uzman. Ülkemiz ve bizim için sizin konumunuz gerçekten çok kıymetli. Sizlerin bunun bilincinde olmanızı istiyoruz. Verilecek olan eğitimden en iyi şekilde yararlanmanızı diliyorum" dedi.

FARKLI BAŞLIKLARDA GÜVENLİK EĞİTİMİ

Güvenlik Uzmanı Mehmet Balcı tarafından verilen eğitim kapsamında '5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu' hakkında güvenlik personellerine bilgi verildi. Eğitim kapsamında Etkili İletişim, Güvenlik Tedbirleri, Kalabalık Yönetimi, Şüpheli Paket ve Patlayıcı başlıklarında bilgiler sunuldu. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim programları farklı konularda ve alanında uzman eğitimcilerin katılımı ile devam edecek.