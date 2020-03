Güvenlik Politikaları Uzmanı Abdullah Ağar, Biga'da konferans verdi

Güvenlik Politikaları Uzmanı Abdullah Ağar, Biga Belediyesinin davetlisi olarak geldiği ilçede "Bahar Kalkanı Harekatı" konulu konferans verdi.Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa Biga Kaymakamı Mustafa Can, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin, MHP İlçe Başkanı Salih Altınkaya, belde belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.Konferansta Ağar, Türk milletinin her zaman uyanık, diri, güçlü ve kararlı olması gerektiğini söyledi.Bundan dolayı özellikle Bahar Kalkanı Harekatı'nda İdlib'de yaşanan kırılganlığın son derece tehlikeli olduğunu belirten Ağar, şöyle konuştu:"Siyasi olarak farklı düşünebiliriz, birbirimizi eleştirebiliriz, birbirimize karşı husumetlerimiz de olabilir ama değil mi ki Mehmetçik artık yürümeye başlamış. Yapılacak tek şey o Mehmetçiğin yürüdüğü o topraklardan başı dik, muzaffer olarak bir başarı ile dönmesini sağlamaktır. Bunu sağlayan sadece Mehmetçik değildir. Bunu aslında sağlayan milletin kendisidir. Milletin iradesi, milletin kararlılığı ne kadar güçlüyse Mehmetçik de sahada o kadar güçlüdür. Mücadelelerdeki zamanlamaya lütfen şaşırmayın. Eğer bir mücadele sırasında bir zafiyet ortaya koyarsanız bu zafiyeti çakal koklar gibi düşman koklar ve size karşı kullanır. Bugün Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı İdlib gibi bir sorun İdlib'de sığınmacıların üzerinden ortaya çıkan bir sorun gibi değerlendirilebilir.25 yılımı buralara gömdüm. 6 yılımı da bunun teorisini çalışarak geçirdim. Şu an bu coğrafyada yaşanan bozgunun temel sebebi şirktir. Yani konuşan ruhbanlardır, ruhban ideolojilerdir, Müslümanları Müslümanlık iddiasındaki halkları birbirine cihat ilan eden güçlerdir. DEAŞ neşteri bir vurdu, irin aktı. FETÖ neşteri vurdu, irin aktı. Baktık ki bünye irin biriktiriyor. Tamam bunları tespit ettik. ya içeridekiler... Bakın cesur olmak zorundayız. Ancak böyle geleceğimizi inşa ederiz. Ölüme yakın olan Allah'a yakın olur. Çok acı tecrübeler yaşadım. Yapabiliriz, başarabiliriz."Etkinliğin ardından protokol üyeleri tarafından Ağar'a hediyeler takdim edildi.

Kaynak: AA