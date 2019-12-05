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Güvenlik şeridini aşıp şüpheli çantayı açtı; ilaçlar çıktı

ADAPAZARI'nda bankta unutulan ve polisi alarma geçiren çanta için bomba imha uzmanı beklenirken, akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen bir kişi, güvenlik şeridini aşıp çantayı açtı.

05.12.2019 17:01 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:01Güvenlik şeridini aşıp şüpheli çantayı açtı; ilaçlar çıktı

ADAPAZARI'nda bankta unutulan ve polisi alarma geçiren çanta için bomba imha uzmanı beklenirken, akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen bir kişi, güvenlik şeridini aşıp çantayı açtı. Çantadan ilaç ve serum çıktı.

Öğle saatlerinde, Atatürk Bulvarı'nda bulunan Kültür Merkezi önündeki bir bankta sahipsiz çanta olduğu MOBESE kameralarından fark edildi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan polis, bulvarı yaya geçişine kapattı. Bomba imha uzmanı çağırdı. Bu sırada, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi, koşarak güvenlik şeridini aştı ve çantayı açıp, içini boşaltmaya başladı. Kısa süreli paniğe neden olan kişiye, polisler müdahale etti. Çantadan çok sayıda ilaç ve serum çıktı. Çantayı açan kişi gözaltına alındı.



Adapazarı, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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