Güvenlik Sistemleri Denilince Akla Gelen İlk Durak

İzmir Bornova'da hizmet veren Gazi Information Teknoloji firma sahibi Zafer Tama, "2004 yılında firmamızın temellerini attık O günden beri elektronik güvenlik sistemleri üzerine faaliyet gösteriyoruz. KGS dediğimiz Kent Güvenlik Sistemleri TEDES dediğimiz Trafik Elektronik Denetleme Sistemleri, kamera sistemleri, hırsız alarm sistemleri, yangın haber sistemi, görüntülü diyafon sistemi bizim sunduğumuz hizmetler arasında. 2009 yılından itibaren proje bazlı çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

"SATIŞ SONRASI SERVİS ÇOK ÖNEMLİ"

Firma sahibi Zafer Tama, "Bizim sektörümüzde yanlış anlaşılmalar var. Bizim sektörümüz bir hizmet sektörü. Yani tek kullanımlık bir ürün satmıyoruz biz. Geri hizmeti olan ve geri hizmette maliyeti olan bir sektörüz. Bizim için satış sonrası servis çok önemli. Bu konuda firma olarak çok hassas davranıyoruz." diye konuştu.

"ULUSLARARASI MARKA OLMAK İSTİYORUZ"

Zafer Tama, "Biz güvenik sektöründe hizmet veriyoruz. Bizim için güven çok önemli. Bir müşteriye gittiğimizde önce bize güvenin tam olması gerekiyor. Bunun dışında sektörde yaşadığımız sıkıntılardan biri de yetişmiş personel sıkıntısı. Kendi personelimizi yetiştirmek için ciddi yatırımlar yapıyoruz. Şu an Ege Bölgesi'nde her ile hizmet götürüyoruz. Amacımız ulusal bir marka haline gelmek. Bu hedeften sonra tabi ki uluslararası tanınan bir marka olmak istiyoruz." dedi.