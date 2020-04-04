Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Güvenlik sistemleri hizmet sunumu sözleşme bedelleri döviz cinsinden belirlenemeyecek

Güvenlik sistemleri hizmetlerinin sunumu için akdedilen sözleşme bedelleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olamayacak.

04.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:02
Güvenlik sistemleri hizmet sunumu sözleşme bedelleri döviz cinsinden belirlenemeyecek
Güvenlik sistemleri hizmetlerinin sunumu için akdedilen sözleşme bedelleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olamayacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, "güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri" konusunda iştigal eden şirket veya ticari işletmelerin hizmetlerinin sunumu için abonelik sistemi esas alınarak taahhütlü ya da taahhütsüz olarak akdedilen sözleşme bedelleri ve diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden ya da dövize endeksli belirlenemeyecek.
Yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bedeller ve diğer ödeme yükümlülükleri, 30 gün içinde işlemin yapıldığı günkü gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınarak Türk lirasına çevrilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Maliye, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Güvenlik sistemleri hizmet sunumu sözleşme bedelleri döviz cinsinden belirlenemeyecek - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye’ye ulaştı Ekonomi
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye'ye ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası’na destek yağıyor! İşte toplanan miktar Ekonomi
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağıyor! İşte toplanan miktar
Doğuş Grubu’ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na dev destek Ekonomi
Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek
Adı koronasavara çıktı! Salgın sonrası satış patlaması yaşanıyor Ekonomi
Adı koronasavara çıktı! Salgın sonrası satış patlaması yaşanıyor
Putin resmen itiraf etti! Koronavirüs Rusya’ya büyük darbe vurdu Ekonomi
Putin resmen itiraf etti! Koronavirüs Rusya'ya büyük darbe vurdu
Ronaldo’nun koronavirüs karantinası, Bursa’da satılık adaya ilgiyi artırdı Ekonomi
Ronaldo'nun koronavirüs karantinası, Bursa'da satılık adaya ilgiyi artırdı
Geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor! Kilosu 10 lira Ekonomi
Geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor! Kilosu 10 lira
Kovid-19 tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı Ekonomi
Kovid-19 tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

12:58: Bakan Pekcan "Temassız Dış Ticaret" uygulamasının görüntülerini paylaştı Açıklaması - Ekonomi 12:54: Cardata, en çok değer kazanan ikinci el araçları açıkladı - Ekonomi 12:49: BTSO, "Akademi" projesini dijitâl platforma taşıdı - Ekonomi 12:48: Google, konum bilgilerini paylaşacak - Ekonomi 12:31: RG-Muhtasar beyannameleri Temmuz'da verilebilecek - Ekonomi 11:48: Koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan akıllı solunum cihazlarının 155 adedi Türkiye'ye ulaştı - Ekonomi 11:38: Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 60 milyon 728 bin liraya ulaştı - Ekonomi 10:34: Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 milyon TL destek - Ekonomi 10:30: Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor - Haber 10:14: Koronavirüs, Turşucu köyünde satışları yüzde 100 artırdı - Ekonomi 09:38: Ronaldo'nun koronavirüs karantinası, Bursa'da satılık adaya ilgiyi artırdı - Ekonomi 03:11: Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü - Haber