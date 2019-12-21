Güvenlik soruşturması usullerine ilişkin düzenleme kanun teklifinden çıkarıldı

TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde yer alan "İlk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin" maddeler metinden çıkarıldı.

Genel Kurulda, AK Parti'nin kabul edilen değişiklik önergesiyle, Devlet Memurları Kanunu kapsamında memuriyete atanacaklara güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması şartı ile buna ilişkin usul ve esasların yeniden düzenleyen üç madde teklif metninden çıkarıldı.

Tekliften çıkarılan maddeler, güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması sonucuna göre atanmayan veya atama onayı iptal edilen ya da sözleşmesi feshedilen kişiler tarafından süresinde açılmış, kanun yolu aşamasında bulunanlar dahil görülmekte olan iptal davalarında düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde, süresinde açılacak iptal davalarında ise dava dilekçesinin idareye tebliğinden itibaren 30 gün içinde; idarece resen, ilgililer hakkındaki güvenlik soruşturması veya arşiv araştırmasının yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yeniden yapılması hükmü düzenleniyor.

Çıkarılan maddelerde öngörülen bazı düzenemeler ise şunlardı:

"İlk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacak ve haklarında güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılacak kişilerin, Anayasa'ya ve devlete sadakat ve bağlılık, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamak, bu örgütlere yardım etmemek, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamak ya da kullandırmamak, bu örgütlerin propagandasını yapmamak ilke ve kuralları; kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığı, kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimlerinde ilişiği bulunup bulunmadığı ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığı yönlerinden kamu hizmet ve görevlerine uygunluğunun değerlendirilmesini sağlayacak veri Değerlendirme Komisyonuna iletilecek.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirlikleri tarafından yapılacak."

Güvenlik soruşturmasına ilişkin maddelerin tekliften çıkarılmasının ardından söz alan MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, devlet memurluğuna girişte güvenlik soruşturması yapılmasına ilişkin düzenlemenin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine görüşmekte oldukları kanun teklifinde Anayasa Mahkemesinin kararında belirtilen hususlar dikkate alınarak üç maddede düzenleme yapılmasının öngörüldüğünü anımsattı.

Güvenlik soruşturmasının memuriyete alım sürecinde aranan şartlardan olması gerektiğini ifade eden Bülbül, "Görüş ve değerlendirmelerimizi komisyon sürecinde oldukça detaylı ve dayanaklı bir şekilde ifade etmiş bulunmaktayız. Güvenlik soruşturmasının objektif kriterlerle yapılacak şekilde bu defa bir kod kanun olarak mevzuatımızda yer alması gerektiği kanaatindeyiz. Grubumuzun bu süreci dikkatle takip ettiğini ifade ederken her aşamada olumlu katkı sağlamaya da hazırız." dedi.

Kaynak: AA