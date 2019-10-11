Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar açıkladı! PKK'lı hesaplar canlı yayın ekibini hedef göstermiş

Sınırdan son gelişmeleri ekran başındakilere aktaran Habertürk kanalının görevlilerine canlı yayın anında teröristler tarafından keskin nişancı saldırısı düzenlenmiş, saldırı anında muhabirlerin büyük korku yaşamıştı. Bu saldırının ardından Terör uzmanı Abdullah Ağar, Twitter hesabında canlı yayın ekibini hedef gösteren PKK'lı bir hesabın paylaşımlarına yer verdi. Ağar, söz konusu ismin, PYD/PKK'ya canlı yayın ekibinin koordinatlarının tespit edilip saldırı yapılması çağrısında bulunduğunu aktardı.

GAZETECİLER HEDEF GÖSTERİLMİŞ

Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla sürerken sosyal medyada PKK'lı hesaplardan yapılan paylaşımlar dikkat çekmeye devam ediyor. Yapılan kara propagandanın yanı sıra, operasyonu canlı yayından izleyicilerine aktaran gazetecilerinde hedef gösterildiği ortaya çıktı.

GAZETECİLERE 2. SALDIRI OLDU

Geçtiğimiz gün Habertürk ekibi canlı yayında YPG'li teröristlerin keskin nişancı atışlarına maruz kalıp yayına ara vermek durumunda kalırken, gazetecilerin konakladığı otele benzeri bir saldırı daha geçekleşti. Saldırılarda can kaybı olmazken bugün yapılan saldırıda iki basın mensubunun yaralandığı belirtildi.

PKK'LI HESAPLAR HEDEF GÖSTERMİŞ

Öte yandan Habertürk canlı yayınından harekatı takip edenler arasında yer alan Terör Uzmanı Abdullah Ağar, Twitter hesabında canlı yayın ekibini hedef gösteren PKK'lı bir hesabın paylaşımlarına yer verdi. Ağar, söz konusu ismin, PYD/PKK'ya canlı yayın ekibinin koordinatlarının tespit edilip saldırı yapılması çağrısında bulunduğunu aktardı.