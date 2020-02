Güvenlik ve terör uzmanı Muğlu: "Rusya ve Amerika, Suriye'ye barış getirmeyecektir"

İstinye Üniversitesi Güvenlik ve Terör Uzmanı Dr. İmbat Muğlu, " Rusya ve ABD, Suriye 'ye barış getirmeyecektir. Barış ve huzuru getirecek yine Türkiye Cumhuriyeti devletidir." dedi.Karabük'te katıldığı "Uluslararası Güvenlik, Terörizm ve Ermeni Meselesi" başlıklı konferansın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Muğlu, Esed rejiminin 2011'den bu yana halkına yapmış olduğu zulümler nedeniyle Türkiye'nin Suriye'de bulunduğunu söyledi.Uluslararası güçlerin, zulme engel olması için Türkiye'yi Suriye'ye davet ettiğine dikkati çeken Muğlu, "İdlib meselesinden sonra artık bu ayyuka çıktı. Artık rejim İdlib'i düşürerek bütün Suriye'de hükmetmek istiyor ve kesinlikle gözü dönmüş. Zulmüne zulüm katarak bunları devam ettiriyor." diye konuştu.Muğlu, bu eylemlerin durması için Türkiye'nin bölgede 13 gözetleme noktası oluşturduğunu anımsatarak Rusya, İran ve ABD ile görüşmelerin devam ettiğini, bir an önce sivil halkın katledilmemesi için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını anlattı.Rusya'dan bir heyetin, Soçi ve Astana mutabakatını bir kenara bırakıp yeni bir İdlib mutabakatı için geleceğini ifade eden Muğlu, Türkiye'nin ise bu iki mutabakatta alınan kararlardan vazgeçmeyeceğini vurguladı."On binlerce insan Suriye'de ölümle karşı karşıya"Muğlu, ABD'nin Suriye için sözde bir barış planı olduğuna değinerek şunları kaydetti:"Hiç barış olmadı. ABD her gittiği yerde zaten 'barış ve demokrasi' adıyla ortaya çıkar. Bunu Afganistan'da da Irak'ta da Kuveyt'te de yaptı. Her dönemde 'Ben barış ve demokrasi getiriyorum.' der ama yıkım getirir, ölüm getirir. Bugüne kadar özellikle Suriye politikasında hiçbir zaman bu gerçekleşmedi, sözde kaldı. Barış getirmiyor maalesef, zulüm getiriyor. Eğer barış olsaydı bugün 1 milyondan fazla Suriyeli katledilmemiş olurdu. 23 milyonluk Suriye parçalanmamış olurdu. Her gün ölüm olmamış olurdu, her gün on binlerce insan maalesef Suriye'de ölümle karşı karşıya."Yüz binlerce Suriyeli'nin şehirlerinden, köy ve kasabalarından göç etmek zorunda kaldığının altını çizen Muğlu, "Onun için ABD'nin sözde barış ve huzur projeleri bugüne kadar tutmamıştır. Çünkü coğrafya Osmanlı coğrafyası, İslam coğrafyasıdır. Bu iki etken olduğu sürece de Rusya ve ABD buraya huzur ve barış getirmeyecektir. Barış ve huzur getirecek olan yine Türkiye Cumhuriyeti devletidir."