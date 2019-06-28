28.06.2019 18:08
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Güvenlikten, kaliteden ve kendimizden ödün veriyoruz: Ağır koşullarda çalışan set işçileri anlatıyor

Güvenlikten, kaliteden ve kendimizden ödün veriyoruz: Ağır koşullarda çalışan set işçileri anlatıyor

Türkiye’de setlerdeki ağır çalışma koşulları ve tedbirsizlik nedeni ile çok sayıda set işçisi hayatını kaybetti ve kaybetmeye devam ediyor. Yaşanan pek çok kaza ise gündem olmuyor. Peki nedir bu ölümlere sebep olan setlerdeki ağır çalışma koşulları ve bir türlü alınmayan tedbirler?

Netflix'te yayınlanmak üzere çekilen 'Atiye' dizisinin setinde çalışan Hasan Karatay 'ın iş cinayetine kurban gitmesi dikkatleri bir kez daha dizi setlerindeki çalışma koşullarının ağırlığına ve tedbirsizliğine çevirdi.

5 Nisan günü dekor işçisi Hasan Karatay, sette boya işlerini yaparken yüksek bir noktadan düştü. Apar topar hastaneye kaldırıldı. Ama tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi ve 9 Nisan günü yaşamını yitirdi. Karatay'ın ölümünün ardından kaza anında sette iş güvenliği uzmanı ve sağlık personelinin olmadığı ortaya çıktı. Ayrıca yapımcı şirket tarafından Karatay'ın sigorta girişi de yapılmamıştı.
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Kaynak: Euronews.com
Karatay , İşçi , Dünya

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