Güvenpark Patlaması Davasında Karar

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:55



21 Kasım 2018 Çarşamba 13:55

Başkentte, 13 Mart 2016'da Kızılay'daki Güvenpark otobüs duraklarında bomba yüklü otomobille düzenlenen ve 36 kişinin hayatını kaybettiği, 344 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili 8'i tutuklu 55 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticileri Murat Karayılan, Ali· Haydar Kaytan, Cemi·l Bayık, Duran Kalkan, Hülya Oran ve Salih Müslüm'ün de aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 55 sanığın Güvenpark patlamasıyla ilgili yargılandığı davanın karar duruşması, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.Duruşmada savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı son savunmalarını yapan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek beraat ve tahliyelerine hükmedilmesini istedi.Sanıkların son sözlerini dinledikten sonra hükmü açıklayan mahkeme, sanıklardan Mehmet Veysi Dolaşan'ın 36 kişiyi öldürme ve "devletin birliği, ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından 37 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.Aralarında çocukların da olduğu 342 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan 10 bin 260 yıl hapis cezası alan Dolaşan'a "izinsiz patlayıcı bulundurmak, nakletmek ve muhafaza etmek" suçundan da 16 yıl hapis ve 10 bin gün karşılığı 200 bin lira adli para cezası da verildi.Sanıklar Sebahattin Karakoç ve Azamattin Karakoç, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "izinsiz patlayıcı madde bulundurmak, nakletmek ve muhafaza etmek" suçlarından 16'şar yıl hapis ve 200'er bin lira adli para cezası aldı.Sanıklardan Velat Cin'e "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 9 yıl, Halil İbrahim Demirer'e aynı suçtan 12 yıl hapis cezası veren mahkeme, hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan dava açılan Semih Yürek'in eyleminin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu oluşturduğuna kanaat getirerek, sanığı 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.Mahkeme "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan hakkında dava açılan sanıklardan Suphi Akbaş'ın eyleminin "silahlı terör örgütüne fon sağlamak suretiyle yardım ederek terörizmi finanse etmek" suçunu oluşturduğuna hükmederek, sanığı bu suçtan 8 yıl hapis cezasına çarptırdı.Heyet, sanıklardan Neval Basut ile hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan dava açılan Uğur Ayçil'in eylemlerinin "terör örgütü propagandası yapmak" suçunu oluşturduğuna hükmederek, sanıklara bu suçtan 3'er yıl hapis cezası verdi.Mahkeme, sanıklar Vehbi Karakoç, Baran Ergin, Hüsamettin Batar, Gülsevim Kalay, Hamza Yılmaz, Rıdvan Tekin ve Seydi Ayçil'in üzerine atılı suçlardan beraatlerine hükmetti.Heyet, yargılama aşamasında ölen sanıklar Hülya Eroğlu, Murat Üçer ve Şerif Başboğa hakkındaki kamu davasını düşürürken, Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticileri Ali Haydar Kaytan, Ayfer Kordu, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Elif Yıldırım, Engin Karaaslan, Fehman Hüseyin, Fethi Şarlatan, Filiz Duman, Güleser Törün, Gülüşan Eksen, Gülüzar Tural, Hamiyet Yalçınkaya, Hejar Çelik, Hülya Oran, Zübeyr Aydar, İsmail Özden, Layika Gültekin, Mahmut Dora, Mehmet Tören, Mehmet Tahir Kılıç, Menafi Bayazit, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Muzaffer Ayata, Nuran Er, Nuriye Kesbir, Remzi Kartal, Rıza Altun, Sabri Ok, Salih Müslüm, Salman Kurtulan, Sultan Kocabey ve Süleyman Şahin ile firari sanıklar Vahit Ayçil ve Necati Utku Kiraz hakkındaki dosyanın ayrılmasına hükmetti.Davanın geçmişiBomba yüklü araçla 13 Mart 2016'da saat 18.45 sıralarında Atatürk Bulvarı'ndaki Güvenpark otobüs durakları önünde düzenlenen saldırıda, 36 kişi hayatını kaybetmiş, 344 kişi yaralanmıştı.Kanlı saldırıyı gerçekleştiren otomobilin PKK/KCK mensubu Seher Çağla Demir ile Özgür Ünsal tarafından patlatıldığı, sanıklardan Vahit Ayçil'in ise saldırıyı Kızılay'da takip ettiği ve sonrasında Şanlıurfa'ya kaçtığı bildirilmişti.