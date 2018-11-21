Güvenpark Patlaması Davasında Sanıklardan Birine 37 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Verildi

Ankara Güvenpark saldırısında mahkeme sanıklar hakkındaki kararını açıkladı. Güvenpark patlaması davasında sanıklardan biri 37 kez ağırlaştırılmış müebbet, iki sanık da ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

36 KİŞİNİN CAN VERDİĞİ SALDIRININ DAVASINDA KARAR ÇIKTI

Ankara'da terör örgütü PKK tarafından düzenlen, 36 kişinin yaşamını yitirdiği Güvenpark saldırısı ile ilgili, 7'si tutuklu 55 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Mahkeme, sanıklardan birini 37 kez ağırlaştırılmış müebbet, iki sanığı da ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Güvenpark patlaması davasında Sanık Mehmet Veysi Dolaşan hakkında 36 kişiyi öldürmek suçundan 36 defa ağırlaştırılmış müebbet 342 defa öldürmeye teşebbüs suçundan 342 defa 30 yıl hapis ayrıca TCK 302 maddesi gereği sanıklar Mehmet Veysi Dolaşan, Azametin Karakoç ve Sebahattın Karakoç hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ve TCK 174 gereği 16 yıl hapis 200 bin TL adli para cezası,1 sanık 314/2 gereği üyelikten 10 yıl 6 ay 1 sanık üyelikten 9 yıl 1 sanık 6415 sayılı kanuna muhalefetten 8 yıl hapis 2 sanık propaganda suçundan 3'er yıl hapis cezası ile cezalandırıldı.

NE OLDU?

Terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca, 13 Mart 2016 tarihinde saat 18.45 sıralarında Atatürk Bulvarı'ndaki Güvenpark otobüs durakları önünde bomba yüklü 34 HGH 44 plakalı aracın, örgüt mensubu Seher Çağla Demir ile Özgür Ünsal tarafından patlatılması sonucu 36 kişi hayatını kaybetmiş, 349 kişi yaralanmıştı.