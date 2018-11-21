Güvenpark saldırısı davasında karar çıktı (2) - Yeniden

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:03



21 Kasım 2018 Çarşamba 16:03

Güvenpark saldırısı davasında karar çıktı (2) - YenidenAnkara Güvenpark'ta 36 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyla ilgili görülen davada karar açıklandı. 36 kişinin ölümüne, 344 kişinin de yaralanmasına yol açan terör saldırısının bir numaralı sanığı Mehmet Veysi Dolaşan, 37 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 bin 260 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2 sanığa birer kez ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa ise 3 ile 12 yıla kadar değişen oranlarda hapis verildi. Firari durumdaki örgüt yöneticisi sanıkların dosyası ayrıldı.Ankara'da, 13 Mart 2016'da Kızılay'daki Güvenpark otobüs duraklarında bomba yüklü otomobille düzenlenen saldırıya ilişkin 8'i tutuklu 55 sanığın yargılandığı dava karara bağladı. Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın son celsesinde sanıklara son sözleri soruldu. Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Mehmet Veysi Dolaşan'a 36 kişiyi öldürme suçundan 36 kez, devletin birliği, ülke bütünlüğünü bozma suçlarından da bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Aralarında çocukların da olduğu 342 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan 10 bin 260 yıl hapis cezası alan Dolaşan'a 'izinsiz patlayıcı bulundurmak, nakletmek ve muhafaza etmek' suçundan da 16 yıl hapis ve 10 bin gün karşılığı 200 bin lira adli para cezası da verildi.2'SİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETSanıklar Sebahattin Karakoç ve Azamattin Karakoç, 'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'izinsiz patlayıcı madde bulundurmak, nakletmek ve muhafaza etmek' suçlarından 16'şar yıl hapis ve 200'er bin lira adli para cezası aldı. Sanıklardan Velat Cin, Halil İbrahim Demir, Semih Yürek, Suphi Akbaş, Neval Basut, Uğur Ayçil ise 'silahlı terör örgütü üyeliği, devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak, terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 3 yıldan 12 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme 7 sanığın beraatına hükmetti.FİRARİ SANIKLARIN DOSYASI AYRILDIDava sürecinde öldüğü anlaşılan 3 sanığın dosyasının düşürülmesine hükmeden mahkeme, aralarında PKK/KCK terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden Cemil Bayık, Zübeyr Aydar, Murat Karayılan, Remzi Kartal, Sabri Ok ve Salih Müslüm'ün de bulunduğu 36 sanığın dosyasının ayrılmasına hükmetti.ARŞİV GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ