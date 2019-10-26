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Güvenpark'taki şüpheli çantadan kadın eşyaları çıktı

Güvenpark'taki şüpheli çantadan kadın eşyaları çıktıANKARA'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda bulunan Güvenpark'ta unutulan kadın çantası paniğe neden oldu.

26.10.2019 00:07
Güvenpark'taki şüpheli çantadan kadın eşyaları çıktı
ANKARA'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda bulunan Güvenpark'ta unutulan kadın çantası paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanının kontrol ettiği çantada, kadın eşyaları çıktı.
Kızılay'da bulunan Güvenpark içerisindeki bankta bulunan çantadan şüphelenenler polise ihbarda bulundu. Polis, çantanın etrafına emniyet şeridi çekerek, parkı boşaltıp güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyerek yanına gittiği çantayı kontrol etti. Ardından çengel yardımı ile yere düşürülen çantadan kadın eşyaları çıktı. Çalışmaların ardından park vatandaşlara tekrar açıldı.
Güvenpark'taki şüpheli çantadan kadın eşyaları çıktı

Kızılay, Güncel

Kaynak: DHA


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