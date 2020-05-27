"Güver Uçurumu"nda salgın nedeniyle sessizlik hakim

Türkiye'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Antalya'daki "Güver Uçurumu", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında en sessiz günlerini yaşıyor.

27.05.2020 10:55 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:01
Türkiye'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Antalya'daki "Güver Uçurumu", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında en sessiz günlerini yaşıyor.
Döşemealtı ilçesindeki Düzler Çamı Milli Parkı sınırlarında yer alan ve 115 metre yüksekliğinde, 2 kilometrelik uzunluğundaki Güver Uçurumu, doğal güzelliğiyle görenleri adeta hayran bırakıyor.
Kovid-19 ile mücadele kapsamında yaklaşık 2 ay önce girişlere kapatılan kanyonda, bahar mevsimiyle birlikte rengarenk çiçekler açtı. Çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği kanyonda bugünlerde sessizlik hakim.
Yüzey suyunun karstik araziyi aşındırmasıyla 1 milyon yılda oluştuğu tahmin edilen Güver Uçurumu, ilginç doğal yapısıyla da dikkati çekiyor. Çok sayıda seyir noktasının bulunduğu kanyonu gezenler, kenti geniş bir açıdan izleme imkanı buluyor.
Kovid-19 salgını öncesi bisiklet gezintisi, doğa yürüyüşü, tırmanış ve kamp yapmak için çokça tercih edilen mekanlar arasında yer alan kanyonda, kızılçam, ardıç, meşe, keçiboynuzu, sakız ağacı ve funda gibi Akdeniz bitki örtüsü hakim.
Kent merkezine 21 kilometre uzaklıkta bulunan ve Antalya-Korketeli kara yolunda yer alan bölgede, ala geyik, dağ keçisi, karaca ve tilki gibi yaban hayvanları da bulunuyor.
"Kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Güver Uçurumu'nun, salgın sonrası yine hareketli günlerine döneceğini öngörülüyor. ’Güver Uçurumu’nda salgın nedeniyle sessizlik hakim

Kaynak: AA

Etiketler: Döşemealtı, Türkiye, Antalya, Güncel, Haber

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