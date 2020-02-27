Haberler » TV » Güvercin 12. Bölüm 2. Fragman - Haberler

Güvercin 12. Bölüm 2. Fragman

Zülüf, kuş uçmaz kervan geçmez, dağların doruklarında kör bir kuyuda ölümü beklemektedir.

27.02.2020 10:46 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:46
Zülüf, kuş uçmaz kervan geçmez, dağların doruklarında kör bir kuyuda ölümü beklemektedir. Bir çingene kızı gibi yerin yedi kat dibindedir. Zülüf, atıldığı bu kuyudan genç bir adam tarafından kurtarılır. Bir mucize gibi karşısına çıkan Kenan'ın kim olduğunu öğrendiğinde ise hayatının şokunu yaşar.
Kuyunun başında beklemekte olan Kenan, akşam güneşinin kızıllığı altında, güzelliğiyle dillere destan Zülüf'ü görür kuyudan çıkarken. Kenan'ın dizlerinin bağı çözülür, yer ve gök alt – üst olur.
On beş yıl önce işlenen cinayet yüzünden etrafa saçılan kan, o günden sonra her iki aileye de bulaşacaktır. Ta ki bir gün aşk gelip, her şeyi temizleyene dek…
Güvercin 12. Bölüm 2. Fragman

TV

Kaynak: DailyMotion.com


TV

Son Dakika Haberleri

11:07  Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Gençlerbirliği maçı şifresiz mi?
10:56  İstiklal Marşı nedir? İstiklal Marşı'nın kabulü nasıl oldu? İstiklal Marşı'nın yazarı ve bestecisi kim? İstiklal Marşı'nın 10 kıtası!
10:42  Necmettin Erbakan ölüm yıl dönümü ne zaman? Necmettin Erbakan ne zaman öldü? Necmettin Erbakan hayatı ve biyografisi!
10:28  Gizem Karaca kimdir? Gizem Karaca kaç yaşında, nereli?
09:56  Mine Tugay kimdir? Mine Tugay kaç yaşında, nereli?
27.02.2020 11:25:26