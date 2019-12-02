Haberler » TV » Güvercin 2. Bölüm Ön İzleme - Haber

Güvercin 2. Bölüm Ön İzleme

Zülüf, kuş uçmaz kervan geçmez, dağların doruklarında kör bir kuyuda ölümü beklemektedir.

02.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 02.12.2019 09:47
Zülüf, kuş uçmaz kervan geçmez, dağların doruklarında kör bir kuyuda ölümü beklemektedir. Bir çingene kızı gibi yerin yedi kat dibindedir. Zülüf, atıldığı bu kuyudan genç bir adam tarafından kurtarılır. Bir mucize gibi karşısına çıkan Kenan'ın kim olduğunu öğrendiğinde ise hayatının şokunu yaşar.
Kuyunun başında beklemekte olan Kenan, akşam güneşinin kızıllığı altında, güzelliğiyle dillere destan Zülüf'ü görür kuyudan çıkarken. Kenan'ın dizlerinin bağı çözülür, yer ve gök alt – üst olur.
On beş yıl önce işlenen cinayet yüzünden etrafa saçılan kan, o günden sonra her iki aileye de bulaşacaktır. Ta ki bir gün aşk gelip, her şeyi temizleyene dek…
Güvercin 2. Bölüm Ön İzleme

TV

Kaynak: DailyMotion.com


Son Dakika TV Haberleri
09:47 C¸ukur 3.Sezon 11.Bölüm Fragman
09:47 Bir Zamanlar Çukurova 47. Bölüm Fragmanı
09:47 Çocuk 12. Bölüm 2. Fragman
09:47 C¸ukur 3.Sezon 11.Bölüm 2.Fragman
09:46 Güvercin 2. Bölüm Ön İzleme
2.12.2019 10:05:50