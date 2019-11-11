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Güvercin arabanın havalandırma ızgarasında 320 kilometre yolculuk yaptı

İngiltere'ye bağlı Guernsey Adası'nda bir arabanın önündeki havalandırma ızgarasına sıkışan güvercin, yaklaşık 320 kilometrelik yolculuğun ardından kurtarıldı.

11.11.2019 16:02 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:02Güvercin arabanın havalandırma ızgarasında 320 kilometre yolculuk yaptı
'ye bağlı Adası'nda bir arabanın önündeki havalandırma ızgarasına sıkışan güvercin, yaklaşık 320 kilometrelik yolculuğun ardından kurtarıldı.
BBC'nin haberine göre, Gloucestershire'dan Guernsey'e giderken kuşa çarpan Martin Stacey, güvercini 8 saatlik vapur ve 320 kilometrelik kara yolculuğunun ardından fark ettiklerini belirtti.
Stacey, kuşun sıkıştığı yerden kurtarıldığını ifade ederek, "Arabamın önündeki ızgaranın arkasında bir şekilde hayatta kalmış. Kuş, veterinerin kontrolünden sonra doğaya salıverildi." dedi.

İngiltere, Guernsey, Güncel

Kaynak: AA

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