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Güvercin hırsızları kıskıvrak yakalandı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kümesten 28 taklacı güvercin çalan zanlılar suç aletleri ve güvercinlerle birlikte yakalandı.

08.02.2020 14:29 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:29Güvercin hırsızları kıskıvrak yakalandı
'in ilçesinde kümesten 28 taklacı güvercin çalan zanlılar suç aletleri ve güvercinlerle birlikte yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde ilçenin Hızırbey Mahallesinde yaşayan A.İ.Y.'nin evinin arkasındaki kümeste beslediği taklacı güvercinler çalındı. Olay üzerine kapsamlı bir çalışma başlatan Sivrihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü kısa sürede şüpheli şahısları tespit etti. Düzenlenen operasyonla, demir kesme makası ve manivela gibi suç aletleriyle birlikte yakalanan zanlılar, polis tarafından gözaltına alındı.

Güvercinler sahibi A.İ.Y.'ye teslim edilirken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Sivrihisar, Eskişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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