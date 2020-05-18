Güvercin hırsızlığı güvenlik kamerasında

Gaziantep'te güvercin çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

18.05.2020 20:28 | Son Güncelleme: 18.05.2020 20:29
Gaziantep'te güvercin çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesi'nde güvercin çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, güvenlik kamerasından kimliklerini tespit ettiği 2 zanlıdan birini yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yüzlerinde tıbbi maske takılı 2 zanlının, kafesin asma kilidini kestiği ve güvercinleri naylon torbanın içerisine koyarak götürdüğü yer alıyor. Güvercin hırsızlığı güvenlik kamerasında

Kaynak: AA

Etiketler: Hırsızlık Büro Amirliği, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Haber

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