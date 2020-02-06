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Güvercin için itfaiye ekipleri seferber oldu

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri cami kubbesinde mahsur kalan güvercin için seferber oldu.

06.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:12Güvercin için itfaiye ekipleri seferber oldu
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Müdürlüğü ekipleri cami kubbesinde mahsur kalan güvercin için seferber oldu.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü sokak canlılarına gösterdiği duyarlılığı bir kez daha kanıtladı. Cedidiye Camii kubbe ucundaki aleme saplanan bir kuş olduğu ihbarı alan ekipler, zaman kaybetmeden kurtarma aracı ile ihbar yerine geldi. Camii kubbesindeki güvercini gören ekipler, kurtarma aracındaki sepet aracılığıyla kubbeye çıktı. Ardından güvercinin saplandığı aleme tırmanan İtfaiye eri güvercinin aleme saplanması sonucu can verdiğini tespit etti. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, İtfaiye, Güncel

Kaynak: İHA

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