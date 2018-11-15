Güvercin Meraklıları Mezatta Buluştu

15 Kasım 2018 Perşembe 16:25



15 Kasım 2018 Perşembe 16:25

Güvercin meraklıları, Karamürsel Kanatlı ve Kümes Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği'nde düzenlenen mezatta buluştu.Karamürsel Kanatlı ve Kümes Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Kadir Bilgiç, mezatta yaptığı konuşmada, güvercin sevgisinin bir tutku olduğunu belirtti.Bilgiç, şunları söyledi:"Buraya Türkiye'nin dört bir yanından güvercin meraklıları kuşlarını satmaya, yeni kuşlar almaya gelir. Mezatta güvercinlerini satmak isteyenler günler öncesinden randevu alarak sıraya giriyor. Akşam saat 20.00'da başlayan mezat için karton kutuların içinde getirilen kuşlar sırayla mezatı yöneten kişi tarafından çıkarılıp alıcılara gösteriliyor. Mezatta hünerlerini sergileyen kuşlara hareketlerine ve görünümlerine göre fiyat biçiliyor.Açık artırma usulüne göre yapılan satışta en yüksek parayı veren, güvercinin sahibi oluyor. Cinsine ve özelliklerine göre 50 TL'den 2 bin TL'ye kadar her keseye uygun güvercin bulunuyor. Karamürsel'de çok sayıda güvercin meraklısının olduğunu söyleyen Kadir Bilgiç, bu insanların tek merakı, tek sevdası besledikleri güvercinler."Mezata, çevre illerden gelen güvercin meraklıları katıldı.