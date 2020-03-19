Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Güvercin sevenler Bilecik'te buluştu - Güncel

Güvercin sevenler Bilecik'te buluştu

Bilecik'te düzenlenen bir güvercin mezadında güvercin sevenler bir araya geldi.

19.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:42
Güvercin sevenler Bilecik'te buluştu
Bilecik 'te düzenlenen bir güvercin mezadında güvercin sevenler bir araya geldi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir kahvehanede düzenlenen güvercin mezadına, başta Eskişehir olmak üzere yakın illerden birçok güvercin sever bir araya geldi. Birbirinden güzel güvercinler gecede renkli karelere sahne oluyorken, her hafta belirli günlerde düzenlenen mezatta güvercinler açık artırma ile satışa sunuluyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler : Eskişehir, Pazaryeri, Bilecik, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Abdurrahim Albayrak’ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı Güncel
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi Güncel
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram’dan siyah mayolu pozunu paylaştı Güncel
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Güncel
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye’de üretimi durduracak Güncel
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak
Yaşlılar, koronavirüse rağmen banklarda oturmaya devam edince belediye bankları kaldırdı Güncel
Yaşlılar, koronavirüse rağmen banklarda oturmaya devam edince belediye bankları kaldırdı
Loading