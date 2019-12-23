Haberler » Güncel » Güvercin sevenler bu mezatta buluşuyor - Haber

Güvercin sevenler bu mezatta buluşuyor

Güvercin ve kanatlı hayvan severler, Kayseri'de düzenlenen kuş mezatına büyük ilgi gösteriyor.

23.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:57 Güvercin sevenler bu mezatta buluşuyor
Güvercin ve kanatlı hayvan severler, 'de düzenlenen kuş mezatına büyük ilgi gösteriyor.

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Mahallesinde Sindelhöyük Güvercin Severler Derneği tarafından düzenlenen kuş mezatı, , ve Niğde'deki çevre illerde bulunan kanatlı hayvan severlerin buluşma noktası oldu. Her hafta düzenlenen kuş mezatında kafesin içinde sergilenen kuşlar açık artırma ile satışa sunuluyor.

Sindelhöyük Güvercin Severler Derneği üyesi Menderes Yargı, "Sindelhöyük Güvercin Severler Derneği üyesiyim. Yaklaşık 5 yıldır burada kuş mezatı düzenleniyor. Hem Kayseri içinden hem de Kayseri dışından yani Kırşehir, Nevşehir ve Niğde gibi illerden arkadaşlar kuşlarını getiriyor. Herkesin damızlık kuşlarını buradan temin ediyoruz, her yerden geliyorlar" dedi. - KAYSERİ

Sindelhöyük, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:31   DHA YURT BÜLTENİ-12 - Haber
12:30   Uludağ kara hasret kaldı - Haber
12:26   Başkan Tütüncü tramvayda - Haber
12:26   Mekanik Biyolojik Ayrıştırma ve Biyogaz Tesisi projesinde imzalar atıldı - Haber
12:26   Muhammed Zübeyir ve Saliha Teke ile evlendi - Haber
11:33   Ev hapsindeki kedicik, cezaevinden fotoğraflarını paylaştı - Haber
11:28   Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakim karşısında: Çocukluğumda 2 kez tecavüze uğradım - Haber
11:12   MHP Urla İlçe Başkanı silahlı saldırıda ağır yaralandı - Haber
11:08   İstanbul'da kokmuş ve küflenmiş ürünleri satmak isteyen kişi yakalandı - Haber
10:23   4 buçuk yaşındaki Mira'nın konuşması için 2 bin 500 kilometre yol aştılar - Haber
23.12.2019 12:33:22