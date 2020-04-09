Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Güvercin ve iş yeri hırsızlığı güvenlik kamerasında

Gaziantep'te, güvercin ve bir iş yerinden çeşitli malzemeler çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

09.04.2020 19:04 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:06
Gaziantep 'te, güvercin ve bir iş yerinden çeşitli malzemeler çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Şahinbey ilçesinde güvercin ve iş yerinden hırsızlık yapan şüphelilerinin yakalanması için çalışma başattı.
Ekipler, güvenlik kamerasından kimliklerini tespit ettiği 3 zanlıyı yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, zanlıların bir güvercin kafesinden ve bir iş yerinden hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Güvercin ve iş yeri hırsızlığı güvenlik kamerasında

Kaynak: AA

Etiketler: Hırsızlık Büro Amirliği, Gaziantep, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Korona 96 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 908’e yükseldi Haberler
Korona 96 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 908'e yükseldi
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti Haberler
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti
Bilim Kurulu Üyesi, ’Şimdi tam zamanı’ deyip tiryakilere korona çağrısı yaptı Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, "Şimdi tam zamanı" deyip tiryakilere korona çağrısı yaptı
Haberler ›› Güncel ››Güvercin ve iş yeri hırsızlığı güvenlik kamerasında - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:05: Gürsululara mehteranlı motivasyon - Haber 20:04: Karantina apartmanında geniş güvenlik önlemleri - Haber 20:02: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu - Haber 20:02: Köln'de propaganda yapan PKK yandaşları cami duvarına boyayla yazı yazıp kaçtı - Haber 20:01: Çorum Belediyesi'nden trafik düzenlemesi - Haber 19:22: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek - Haber 18:42: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler