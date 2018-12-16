Güvercin ve Kanatlı Hayvan Meraklıları Festivalde Buluştu

Tekirdağ Hayrabolu
ilçesinde, Kuşçular Derneği tarafından bu yıl 12.'si düzenlenen "Güvercin ve Kanatlı Hayvan Festivali" yoğun ilgi gördü.
Festivalde, Trakya
bölgesinden binin üzerinde güvercin ve yüzlerce farklı cins tavuk, meraklılarının beğenisine sunuldu.
Renkli görüntülere sahne olan festival kapsamında yapılan farklı kategorilerdeki yarışmalarda, dereceye giren güvercin sahiplerine kupa ve madalya verildi.
"Festivale ilgi yoğundu"
Hayrabolu Kuşçular Derneği Başkanı Serdar Çakmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivale ilginin yoğun olduğunu söyledi.
Festivalin bu yıl 12.'sini gerçekleştirdiklerini aktaran Çakmaz, "Etkinliğe katılımın yüksek olması sevindirici. Festivalimizde binin üzerinde güvercin sergilendi. Aynı zaman da süs kuşları ve farklı cins tavuklar da büyük ilgi gördü. Amacımız; güvercin ve kanatlı hayvanseverleri bir araya getirmek ve hoşça vakit geçirmek." diye konuştu.
Trakya Bölgesi,Tekirdağ,Hayrabolu
16 Aralık 2018 Pazar 15:45