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Güvercini yakalamak isterken metrelerce yükseklikten düştü!

Esenyurt'ta yerden 18 metre yükseklikteki çatıya çıkıp güvercini yakalamaya çalışan 15 yaşındaki genç, metrelerce yükseklikten aşağıya düştü.

31.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:17 Güvercini yakalamak isterken metrelerce yükseklikten düştü!

'ta yerden 18 metre yükseklikteki çatıya çıkıp güvercini yakalamaya çalışan 15 yaşındaki genç, metrelerce yükseklikten aşağıya düştü. Hastaneye kaldırılan gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AĞIR YARALANDI

Olay, Mahallesi Efelik Sokak'ta 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Yunus Karçık, çatı katında beslediği güvercinlere bakıyordu. Çatının üst kısmına kaçan bir güvercini yakalamak isteyen Karçık, ayağının sulama kanalına takılmasıyla yaklaşık 18 metreden boşluğa düştü. İlk önce ağaca çarpan Karçık daha sonra ticari bir aracın üstüne düştü. Ağır yaralanan Karçık için ihbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine geldi. İlk müdahalenin ardından Karçık hastaneye kaldırıldı.

"AYAĞI SULAMA KANALINA GİRDİ ORADAN DA YERE DÜŞTÜ"

Olayı gören bir çocuk yaşananları anlatarak, "Kuşa bakarken sulama kanalına girdi ayağı oradan da yere düştü" dedi.


Osmangazi, Esenyurt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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