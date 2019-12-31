Haberler » 3. Sayfa » Güvercini yakalamak isteyen genç, 18 metreden yere düştü - Haberler

Güvercini yakalamak isteyen genç, 18 metreden yere düştü

Esenyurt'ta yerden 18 metre yükseklikteki çatıya çıkıp güvercini yakalamaya çalışan 15 yaşındaki genç, metrelerce yükseklikten aşağıya düştü.

31.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:05 Güvercini yakalamak isteyen genç, 18 metreden yere düştü
Esenyurt'ta yerden 18 metre yükseklikteki çatıya çıkıp güvercini yakalamaya çalışan 15 yaşındaki genç, metrelerce yükseklikten aşağıya düştü. Hastaneye kaldırılan gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Osmangazi Mahallesi Efelik Sokak'ta 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Yunus Karçık, çatı katında beslediği güvercinlere bakıyordu. Çatının üst kısmına kaçan bir güvercini yakalamak isteyen Karçık, ayağının sulama kanalına takılmasıyla yaklaşık 18 metreden boşluğa düştü. İlk önce ağaca çarpan Karçık daha sonra ticari bir aracın üstüne düştü. Ağır yaralanan Karçık için ihbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine geldi. İlk müdahalenin ardından Karçık hastaneye kaldırıldı.

Olayı gören bir çocuk yaşananları anlatarak, "Kuşa bakarken sulama kanalına girdi ayağı oradan da yere düştü" dedi. - İSTANBUL

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:11   Boşanmak üzere olduğu eşinin çalıştığı hastanede etrafa ateş açan şahıs tutuklandı - Haberler
01:10   Ankara'da yeni yılın ilk bebeği doğdu - Haberler
01:03   Başkan Büyükakın yeni yıl öncesi 119 personelin yüzünü güldürdü - Haberler
01:00   Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 10 yılda neler yaptık? - Haberler
00:37   Toplamda 4.020 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
23:28   İran, ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarını reddetti - Haberler
21:57   Optimar'dan yılın son anketi geldi! İşte partilerin oy oranları - Haberler
20:22   Bülent Arınç, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın damadı ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi - Haberler
20:00   Elazığ'da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi - Haberler
1.01.2020 01:33:11