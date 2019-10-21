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Güvercinlerin yem kapma çabası

AVCILAR'daki Atatürk Parkı'nı adeta mesken tutan yüzlerce güvercin, kendilerine yem atıldığını görünce bunları kapmak için büyük çaba harcıyor.

21.10.2019 12:42Güvercinlerin yem kapma çabası

AVCILAR'daki Atatürk Parkı'nı adeta mesken tutan yüzlerce güvercin, kendilerine yem atıldığını görünce bunları kapmak için büyük çaba harcıyor.

Belediye Havuz Meydanı'nın hemen yanında bulunan parktan gün boyu ayrılmayan güvercinler, çocukları ile gezmeye gelenlerin ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler, sonbaharın gelmesiyle gün boyu meydandan ayrılmayan güvercinlere kağıt bardak veya torba içerisinde satılan yemleri atarken, yüzlerce kuş da aynı anda hareketleniyor. Kuşlar, atılan yemleri havada kapmaya çalışırken, yere düşenler birkaç saniye içerisinde kapılıyor. Güvercinler, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.



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Kaynak: DHA

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