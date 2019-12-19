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Güvercinlerini öldüren atmacaya tuzak kurdu, "Adamı böyle yakalarlar" dedi

Kocaeli'nde 1 ayda 20 güvercinini öldüren atmacayı kurduğu tuzakla yakalayan adam, cep telefonu kamerasıyla görüntülediği atmacaya "Ne haber? Seni nasıl yakaladım? İşte adamı böyle yakalarlar" dedi.

19.12.2019 13:57 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:08

'nde Yusuf Özdemir, 20 güvercinin 1 ayda atmacaya kaptırdı. Bu duruma sinirlenen Özdemir, atmacaya tuzak kurarak yakaladı. O anları kameraya kaydeden adam, "Ne haber? Seni nasıl yakaladım? İşte adamı böyle yakalarlar" şeklinde konuştu.

"HADİ UÇ DA GÖREYİM SENİ"

Körfez ilçesi Kirazlıyalı Mahallesi'nde, Yusuf Özdemir bir süre önce, çalıştığı yerin bahçesine güvercin kümesi kurdu. Yaklaşık 1 ay önce Özdemir'in güvercinleri, bir atmaca tarafından saldırıya uğramaya başladı. 20 güvercini, atmaca tarafından öldürülen Yusuf Özdemir, kuşlara saldıran atmacayı tuzak kurup yakaladı.

Bacağından ipe bağlanan atmacayı cep telefonuyla görüntüleyen Yusuf Özdemir, hayvana, "Hadi uç da göreyim seni. Nasıl da iri iri bakıyor. Seni yaramaz seni, hadi uçabiliyorsan uç" dedi. Atmacanın Özdemir'in söylediklerinin üzerine suratına bakıp, gözlerini büyütmesi ilgi çekti.

KONUŞMASI GÜLDÜRDÜ

Özdemir, atmacayı patronuna verip, 'a götürttü. Atmaca burada serbest bırakılırken, Özdemir'in çektiği görüntüleri de sosyal medyaya yükledi. Özdemir'in görüntüleri ve atmaca ile konuşması kullanıcıları eğlendirdi.

"HAYVANA ZARAR VERMEYECEK TUZAK KURDUM"

Güvercinlerine dadanan atmacanın yaklaşık 20'sini öldürdüğünü söyleyen Yusuf Özdemir, "Bu atmaca, geçen seneden bu yana başımıza musallat olmuştu. Geçen sene de 6- 7 tane güvercinimizi kaptı. Bir sürü tuzak kurduk ama yakalama konusunda başarılı olamadık. Bu sene de musallat olmaya başladı 20 güvercinimi daha yedi. 28 güvercinimden 8 tane güvercinim tek kaldı. Yeniden tuzak kurduk sonunda yakalamayı başardık. Hayvana zarar vermeden misina ile tuzak kurmuştum. Yakaladıktan sonra patronuma verdim ve İstanbul civarında bir yere bırakmasını söyledim. O da aldı atmacayı İstanbul yakınlarında bir yerde doğaya bıraktı" dedi.

Güvercinlerini öldüren atmacaya tuzak kurdu,

Yusuf Özdemir, İstanbul, Kocaeli, Yaşam, Güncel

Kaynak: DHA


Yaşam

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