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Güvercinlik Vadisi'ne atlayan genç yaralı kurtarıldı

Nevşehir'in Uçhisar kasabasında bir otelde konaklayan 11 yaşındaki A.E.Ö., otelin ikinci katından Güvercinlik Vadisi'ne atladı.

03.08.2019 10:16 Güvercinlik Vadisi'ne atlayan genç yaralı kurtarıldı
Nevşehir'in Uçhisar kasabasında bir otelde konaklayan 11 yaşındaki A.E.Ö., otelin ikinci katından Güvercinlik Vadisi'ne atladı.

Edinilen bilgiye göre rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen A.E.Ö., kaldığı otelin ikinci katından Güvercinlik Vadisi'ne atladı. Aile bireyleri tarafından durumun fark edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. İhbar üzerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralı çocuğa ulaşmak için vadiye indi. 112 ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu yaklaşık 1 saat sonra ulaşılan A.E.Ö., olay yerinden çıkartıldı.

Ambulans ile Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan gencin vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. - NEVŞEHİR

Güvercinlik, Nevşehir, Uçhisar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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