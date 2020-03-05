Güzel Aşk Filmi

Animasyon film
i Güzel Aşk'ın senaristliği ve yönetmenliğini Selim
Sener üstlenirken müzikleri ise Tuncay Korkmaz'a ait. Mucizelerle dolu bir gecede aynı anda doğan Hüsn ve Aşk’ın kaderi beraber yazılmıştır. Ama ikisi için ayrılık zamanı gelmiştir. Aşk’ın Hüsn ile sonsuza kadar “bir” ve mutlu olması için önünde esrarengiz ve zorlu bir yolculuk vardır. Aşk, yoldaşı Gayret ile çıktıkları bu yolculukta bir yandan da kendini keşfetmektedir.Yönetmen:
Selim SenerSenaryo:
Selim SenerFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Güzel AşkYapımcı Firma:
Sener YapımYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
MC FilmVizyon Tarihi:
13.12.2019 Güzel Aşk Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.