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Güzel Aşk Filmi

Güzel Aşk filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Güzel Aşk filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:58Güzel Aşk Filmi
Animasyon film i Güzel Aşk'ın senaristliği ve yönetmenliğini Sener üstlenirken müzikleri ise Tuncay Korkmaz'a ait.

Mucizelerle dolu bir gecede aynı anda doğan Hüsn ve Aşk’ın kaderi beraber yazılmıştır. Ama ikisi için ayrılık zamanı gelmiştir. Aşk’ın Hüsn ile sonsuza kadar “bir” ve mutlu olması için önünde esrarengiz ve zorlu bir yolculuk vardır. Aşk, yoldaşı Gayret ile çıktıkları bu yolculukta bir yandan da kendini keşfetmektedir.


Yönetmen: Selim Sener
Senaryo: Selim Sener
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Güzel Aşk
Yapımcı Firma: Sener Yapım
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: MC Film
Vizyon Tarihi: 13.12.2019

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Tuncay Korkmaz, Selim, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

5.03.2020 17:40:43