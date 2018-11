'Güzel Bataklık' Hindistan'da Çalacak!

Eleştirmenlerce "büyüleyici" ve "ustalık işi" sözleriyle karşılanan "Beautiful Swamp", 14-18 Ekim tarihleri arasında Hindistan'ın Yeni Delhi, Mumbai, Bangalore ve Pune şehirlerinde Hindistanlı elektronik müzik tutkunlarıyla buluşuyor.

Elektronik müzik bestecisi, prodüktör ve ses tasarımcısı Başak Günak, nam-ı diğer Ah! Kosmos'un yeni albümü "Beautiful Swamp"in albüm turnesi Hindistan ile devam ediyor. Geçtiğimiz ay Londra ve Berlin'de gerçekleşen konserleriyle büyük ilgi gören Başak Günak, 14-18 Ekim tarihleri arasında Yeni Delhi, Mumbai, Bangalore ve Pune şehirlerinde Hindistanlı elektronik müzik tutkunlarıyla buluşuyor.

Türkiye'de olduğu kadar uluslararası alanda da övgüyle karşılanan ve müzik yazarlarınca "büyüleyici" ve "ustalık işi" ifadeleriyle karşılanan "Beautiful Swamp", Ekim başında Almanya'nın önemli plak şirketlerinden Compost Records etiketiyle çıktı. Prodüktörlüğünü Başak Günak'ın yaptığı albümün ikinci single'ı olan "June", dünya prömiyerini İngiltere'de aylık olarak çıkartılan ve 10'dan fazla dilde yayın yapan, elektronik müzik dünyasının en önemli yayınlarının başında gelen DJ Mag'de yapmıştı.

HAYAL VE YAŞANMIŞLIĞIN İZLERİNİN PEŞİNDE BİR SANATÇI

İstanbul doğumlu Başak Günak, uzun seneler bas gitar çaldı. Lisansını Boğaziçi Kimya Mühendisliği'nde, yüksek lisansını ise İTÜ MIAM'ın Ses Tasarım ve Mühendisliği Bölümü'nde yaptı. 2012 yılında Ah! Kosmos adını verdiği solo projesiyle müziğe yoğunlaştı ve ilk EP'si "Flesh"i 2013'te Müzik Hayvanı'ndan yayınlandı. Sesin elektronik hâlinin bedenler ve duvarlar arasındaki yansımasını araştıran Günak, canlı performansların yanı sıra Gizem Aksu, Çıplak Ayaklar Kumpanyası, Nurkan Erkulat, Tuğçe Tuna gibi sanatçılar ve sanat gruplarıyla tiyatro, çağdaş dans, video ve mekân odaklı işler için kompozisyonlar yaptı. 2015 yılında ilk albümü "Bastards", Alman menşeli Denovali Records etiketiyle yayınlandı. Türkiye ve Avrupa'da büyük ilgi gören "Bastards", "Sakinleştirici olduğu kadar canlandırıcı ve şaşırtıcı", "Karanlık, karamsar ve çekici" sözleriyle eleştirmenlerden de tam not aldı. Bir yıl sonra, LGBTİQ hareketinin önemli isimlerinden Boysan Yakar, Zeliş Deniz ve Mert Serçe'nin anısına Mabel Matiz ile birlikte yazdığı "Mavi" adlı şarkıyı yayınladı. "Together We Collide" adlı EP'sini 2017 yılında yayınladı. Avrupa'nın en büyük gösteri sanatları merkezi olan Barbican Hall'da Jonny Greenwood'un açılışını yapan ve aralarında Sonar Festival Barcelona, Berlin CTM Festivali, Tokyo Electronic Music of Arts Festival'in de olduğu bir çok yerli ve yabancı festivalde sahne alan sanatçı, müziğini "Hayal ve yaşanmışlığın bendeki izlerinin derinliğine ulaşmaya çalışıyorum" sözleriyle tanımlıyor. Halen İstanbul-Berlin arasında yaşayan ve üreten Başak Günak'ın ikinci albümü "Beautiful Swamp", 5 Ekim 2018 tarihinde dijital müzik kanallarının yanı sıra plak olarak da satışa sunuldu.