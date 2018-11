"Güzel Bir Şehir Hayata Geçirmek İstiyoruz"

Burada konuşan Başkan Taban, 2019-2024 döneminde alt yapıyla ilgili yapılacak çalışmalar değinerek; "2019-2024 dönemi arasında inşallah en güzel ve en hızlı şekilde alt yapı sorununu çözümleyerek, beraberindeki üst yapı faaliyetlerini, kaldırımlarla ilgili, yollarla ilgili eksiklerimizi de tamamlayarak güzel bir şehir hayata geçirmek istiyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban'ın her hafta Cuma sabahı gerçekleştirdiği "Bereket Sofrası Halk Günleri" etkinliği devam ediyor. Her Cuma sabahı farklı bir camide sabah namazının kılınması ve ardından simit, zeytin, peynir ile kahvaltı yapılarak şehrin idarecilerinin burada halkla bir araya gelmesini sağlayan Bereket Sofrası, bu hafta Göçmen Camiinde kuruldu. Vatandaşların sorunlarını ilk ağızdan idarecilere iletme imkanı sağlayan Bereket Sofrası Halk Günleri etkinliğine, cami cemaatinin ilgisi de yoğun oldu.

MAHALLELİ TALEP VE ÖNERİLERİNİ BAŞKANA İLETTİ

Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte Başkan Vekili Turgay Yel, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, parti yöneticileri ve bazı meclis üyelerinin de katıldığı Bereket Sofrası buluşmasında, sabah namazının kılınmasının ardından caminin karşısında bulunan kahvede hazırlanan kahvaltıya geçildi. Burada vatandaşla birlikte simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, bölgenin sorunları da masaya yatırıldı. Vatandaşlar mahalleleri hakkındaki talepleri ilk ağızdan Başkan Alper Taban'a iletme fırsatı buldu.

SORUNLARI DİNLEYİP EKSİKLERİMİZİ GİDERMEYE ÇALIŞIYORUZ

Kahvaltının ardından yapılan dualar sonrası Belediye Başkanı Alper Taban, cemaate hitaben bir konuşma yaptı. İnegöl Belediyesi olarak uzun zamandır Bereket Sofraları adı altında vatandaşlarla buluşmalar düzenlediklerini ifade eden Taban; "Bugün Göçmen camimizde sabah namazlarımızı kıldık ve Bereket Soframızı gerçekleştiriyoruz. Aslında bu gelenek uzun zamandır devam ediyor. Alinur Başkanımızın döneminde başladı biz de sürdürüyoruz. Her Cuma sabahı cemaatimizle bir araya geliyoruz. Buralara gelmişken vatandaşlarımızın bizlere iletmek istediği, eksik aksak gördüğü, sorun, problem olarak gördüğü ne varsa onları da dinlemeye gayret ediyoruz. Bu doğrultuda eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz" dedi.

GÜZEL BİR ŞEHİR HAYATA GEÇİRMEK İSTİYORUZ

Yaklaşık 1 yıldır Belediye Başkanı olarak görev yaptığını hatırlatan Taban; "Bu zaman içerisinde gayretle, azimle hep birlikte tüm ekiplerimizle beraber çalıştık ve şehrimizin eksiklerini, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Tabi ki her şeyi güllük gülistanlık hale getirdik mi mutlaka getiremedik ama sorunlarımızın, eksiklerimizin farkındayız. Bunlarla ilgili gerekli planlamalarımızı gerçekleştirdik. Özellikle alt yapıyla ilgili yapılacak olan yağmur suyu, kirli atık su ayrıştırması ve içme suyu çalışmaları… Bunlarla ilgili 2019-2024 dönemi arasında inşallah en güzel ve en hızlı şekilde çözümleyerek, beraberindeki üst yapı faaliyetlerini, kaldırımlarla ilgili, yollarla ilgili eksiklerimizi tamamlayarak güzel bir şehir hayata geçirmek istiyoruz sizlerin de desteğiyle" diye konuştu.

BİZLERE DESTEK OLUN

Konuşmasında vatandaşlara çağrıda da bulunan Başkan Taban, şöyle devam etti: "Her buluşmamızda özellikle ifade ettiğimiz, sizlerden destek olarak beklediğimiz bir konu var. Şehrimizde gördüğünüz eksik ve aksakları mutlaka bizlere ulaştırın. Sizlerin rahat bir şekilde bizlere ulaşmasını sağlamak adına 153 hattımızı kullanmanızı rica ediyorum. Mahallenizde, işyerinizde, muhitinizde ne varsa gördüğünüz bunları bizimle paylaşın. Bir Belediye Başkanının şehrin her noktasında ne olduğunu her an görme şansı yok. Ama vatandaşımız bu konuda bizlere destek olursa biz de bu sorunları el birliği ile hızlı şekilde çözmüş oluruz."

Konuşmanın ardından vatandaşların mahalleleri ve İnegöl ile ilgili sorun talep ve önerilerini iletmesiyle Bereket Sofrası buluşması sona erdi.