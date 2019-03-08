Güzel Manken Elly Mayday, Hayatını Kaybetti!

Elly Mayday, 2013 yılında amansız hastalığa yakalandı. Doktorlar, genç modele yumurtalık kanseri teşhisi koydu. Tedavisi olumlu giden Elly Mayday'in hastalığı 2017'de nüksetti ve yeniden tedaviye başladı.

KANSERE YENİK DÜŞTÜ

Büyük beden modeli olarak çalışan Kanadalı güzel, kansere yenik düştü. Ailesi kızlarının ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Facebook'ta 500 bin, Instagram'da 100 bine yakın takipçisi bulunan ünlü model, vücudundaki kesikleri, yaraları ve ameliyat izlerini sergilemekten çekinmiyordu.