08 Mart 2019, 20:16
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Güzel Manken Elly Mayday, Hayatını Kaybetti!

Yumurtalık kanseri teşhisi konulan Kanadalı ünlü manken Elly Mayday, 30 yaşında hayatını kaybetti.

Elly Mayday, 2013 yılında amansız hastalığa yakalandı. Doktorlar, genç modele yumurtalık kanseri teşhisi koydu. Tedavisi olumlu giden Elly Mayday'in hastalığı 2017'de nüksetti ve yeniden tedaviye başladı.

KANSERE YENİK DÜŞTÜ

Büyük beden modeli olarak çalışan Kanadalı güzel, kansere yenik düştü. Ailesi kızlarının ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Facebook'ta 500 bin, Instagram'da 100 bine yakın takipçisi bulunan ünlü model, vücudundaki kesikleri, yaraları ve ameliyat izlerini sergilemekten çekinmiyordu.

Instagram, Facebook, Magazin


YORUMLAR (4)
BİRİSİ : Fırtına sana herkes rahmet edecek Ve cennete gideceksin En doğrusunu Allah bilir Çok kötüsünüz çok
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ENİS: ÖLÜM. . . . SOLUK BEDENİN, SOĞUK YÜZÜ. . . KİME, NE ZAMAN, NEREDE VE HANGİ YAŞTA YAKIŞTIĞI BELLİ OLMAYAN BİR METAFOR. RUHUN UÇUP GİTTİĞİ, BAKILASI VUCÜTLARIN TOPRAĞIN ALTINDA ÇÜRÜDÜĞÜ DÜNYA VE YAŞAMLAR. ALDIĞINIZ NEFES, YEDİĞİNİZ YEMEK, SEVDİĞİNİZ GÜZELDİR. GERİSİ KOCAMAN BİR YALAN. İNSANIN İNSANA YÜKÜ ARPA TANESİ KADAR BİLE AĞIR, SEVGİSİ DE KUŞTÜYÜ KADAR HAFİF VE YUMUŞAK OLMALI. ÜZMEYİN KENDİNİZİ. SÖYLEDİĞİNİZ HER OLUMSU CÜMLE SİZİ ANLATAN KELİMELER DEĞİLDİR.
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KATARA: ALLAH RAHMET EYLESİN
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