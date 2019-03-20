Güzel Manken Tereza Hluskova'ya Uyuşturucu Kaçakçılığından 8 Yıl Hapis!

23 yaşındaki Çek model Tereza Hluskova için karar açıklandı. Pakistan Lahor'daki mahkeme, mankene uyuşturucu kaçakçılığından 8 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Hluskova'yla birlikte yargılanan Shoaib isimli Pakistanlı ise beraat etti.

TEMYİZE GİTME HAKKI VAR

Duruşmayı, Çekya'nın İslamabad Büyükelçiliği'nden yetkililer de izledi. Kararın ardından gözyaşlarını tutamayan Hluskova'nın temyize gitme hakkı var. Hluskova model olarak gelip üç ay kaldığı Pakistan'dan Abu Dabi'ye gitmek için havalimanına gitmişti. Havalimanındaki aramada çantasında 8,5 kilo uyuşturucu yakalandı. Çek model, uyuşturucunun kendisine verilen hediyelerin arasından çıktığını ileri sürmüştü.

NE OLMUŞTU?

8,5 kilogram eroinle yakalanan manken Tereza Hluskova, Pakistan Lahore'dan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentine uçmaya hazırlanıyordu. Ancak valizindeki heykellerin kırılmasıyla gerçek ortaya çıkmıştır. Son olarak İrlanda Dublin'e gitmeyi hedefleyen Çek manken, seyahatine başlamadan gizemli bir buluşma gerçekleştirmişti.