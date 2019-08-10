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Güzel model Adriana Lima, sevgilisi Emir Uyar'ı öpmeye doyamadı

Ünlü model Adriana Lima, iş adamı sevgilisi Emir Uyar'ı denizin ortasında öpücüklere boğdu.

10.08.2019 14:35 Güzel model Adriana Lima, sevgilisi Emir Uyar'ı öpmeye doyamadı

Türk yazar Metin Hara ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra iş adamı Emir Uyar ile aşk yaşamaya başlayan ünlü model Adriana Lima, magazin gündeminin bir kez daha çok konuşulan ismi oldu.

İTALYA'DA TATİL YAPIYORLAR

Türkiye'de de oldukça tanınan yabancı model Adriana Lima, Türk iş adamı Emir Uyar ile aşkına doludizgin devam ediyor. Çift, İtalya'da tatil yapıyor.

SAMİMİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

İş adamı Emir Uyar ile yeni bir aşka adım atan Adriana Lima, sevgilisi ile denizin ortasında aşka geldi. Objektiflere yakalanan çiftin, samimi halleri dikkatlerden kaçmadı. Güzel model, yeni aşkı Emir Uyar'ı öpücüklere boğdu.


Adriana Lima, Metin Hara, Magazin

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