Güzel Model Demi Rose, Arabasından İnerken Zorlandı!

Güzel model Demi Rose, doğum gününü kutlamak için gittiği gece kulübünün önünde arabasından inerken zor anlar yaşadı.

HER ADIMINI HESAPLAYARAK ATTI

Genç model, yeni yaşını kutlamak için gittiği gece kulübünde tüm bakışları üzerinde topladı. Sosyal medya sayesinde adını duyuran Demi Rose, 24'üncü yaşını Londra'daki bir gece kulübünde karşıladı. Gece için dar bir elbise tercih eden İngiliz güzel, bu yüzden aracından inerken zor anlar yaşadı. Rose, herhangi bir sorunla karşılaşmamak için son derece dikkatli şekilde, her adımını hesaplayarak attı.

YAPTIĞI KAÇAMAKLA ADINI DUYURDU

Gösteri dünyasının en ünlülerinden Kardashian-Jenner ailesinin küçük kızı Kylie'nin bir dönem birlikte olduğu Tyga ile yaptığı kaçamak onun adını dünyaya duyurdu. Çocukluğundan bu yana model olmak için çabalayan 23 yaşındaki Demi Rose Mawby, sonunda bu amacına ulaştı. Demi Rose'un, Instagram'da 7 milyon takipçisi var. Yıllardır beklediği kadar büyük bir tanınırlığı yeni yeni elde etmiş olsa da Demi Rose, bazı ünlülerin çevresiyle de arkadaşlık ilişkileri kurdu. Justin Bieber'ın en yakın arkadaşı Jayde Pierce de Demi Rose ile samimi. Demi Rose, daha sonra da Kylie Jenner'ın eski sevgilisi Tyga ile bir kaçamak yaşadı. Bu sayede adını daha geniş kitlelere duyurmayı başardı.