Güzel modelin elleri sosyal medyada tartışma konusu oldu!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlülerden olay Deniz Akkaya, zaman zaman takipçileri ile iletişim de kuruyor.

"TAKILMAYIN O KONUYA"

Ünlü model, paylaştığı fotoğraflarda eline dikkat eden ve bu yönde yorum yapan takipçilerine "Fotoğraflari yüzde 8000 büyütüp hata arayıp en sonunda ellerime takılanlara... Ellerim hep böyle idi benim; yağ oranı düştükçe dahada belirginleşir damarlar. Takılmayın o konuya. Bugün tüm dünyada sporcu kadınların ve adamların hatta birçok takip ettiğiniz unlu namzetin eller bu halde. Bende isterim böyle pamuk gibi yumuşacık eller ama böyle omuza böyle eller, saygılar" şeklinde cevap verdi.

"BEDENİNİZE OLAN SAYGIDAN DOLAYI TEBRİK EDERİM"

Bir takipçisi Akkaya'ya "Eller yaşlı olduğunu ele vermiş" derken başka bir takipçisi ise deneyimli modele destek çıkarak "Sevgili Deniz hanım hep beğenmişimdir sizi. Bir kadın olarak bir anne olarak artı mesleğinize ve bedeninize olan saygınızdan dolayı tebrik ederim" yazdı.